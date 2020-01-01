ستيرلنج يحذر ليفربول من رد فعل مانشستر سيتي

حذر رحيم ستيرلنج جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لاعبي ليفربول من رد فعل فريقه في الدوري.

ليفربول يتصدر الدوري في الوقت الحالي بفارق 25 نقطة ويبقى له 3 انتصارات للفوز بلقب الدوري.

ستيرلنج اعترف في حوار له مع شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، بأن فريقه أظهر ردة فعل بطيئة في الموسم الحالي أمام ليفربول، لكنه واثق في استجابة زملائه في تقديم مباريات قوية في الفترة القادمة.

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وقال: "ليفربول يتصدر الدوري لأنه قدم أداء ثابت أكثر من الباقين وكانوا أفضل على المدى الطويل لذلك هم يتصدرون".

وأضاف: "لم نحافظ على معاييرنا ولم نلتزم بما كان يجب أن نلتزم به حتى نهاية الموسم، وهو ما فعلوه رفقة يورجن كلوب".

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وحول ما إذا كان فوز ليفربول بالدوري سيفتح الطريف نحو هيمنة طويلة له أكد: "فزنا بالدوري مرتين على التالي الأمر يكون بأنك متفوق في وقت زمني محدد فقط".

وأردف: "لم نلقي براية الاستسلام مبكراً أرفض هذا، كل ما حدث أن هنالك تفاصيل صغيرة صعبت الأمور علينا".

وحول رغبة فريقه في إبعاد مانشستر يونايتد عن المراكز الأربعة الأولى وجعله كحافز لهم لعدم الخسارة في مباراة الديربي اليوم أكد: "لن أقول هذا أعتقد أن قول هذا أمر غريب للغاية، إنها دوماً مباراة صعبة، والجميع يعرف ذلك ، لكن الأمر لا يختلف عن اللعبة التي لعبناها في منتصف الأسبوع ضد شيفيلد وينسداي، إنها مباراة نعرف أننا يجب أن نفوز بها وستكون صعبة، الذهاب إلى أولد ترافورد ليس بالأمر السهل، ولكن سنكون هناك، وسنقاتل".

يذكر أن مانشستر سيتي نجح في التتويج يوم الأحد الماضي بلقب كأس الرابطة الإنجليزية بعد الفوز على أستون فيلا بهدفين مقابل هدف.