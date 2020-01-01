جوارديولا حزين لغياب نجم يونايتد عن الديربي

غيابات مؤثرة في صفوف يونايتد أمام سيتي

تحدث بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن مباراة الديربي أمام مانشستر يونايتد اليوم في الجولة 29 من عمر البريميرليج.



مانشستر سيتي يسعى للفوز بالمباراة لتكون دافعاً قوياً قبل مباراة إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني في ملعب الاتحاد، على الجانب الأخر يريد مانشستر يونايتد المحافظة على نسق فوزه بالمباريات الكبيرة.

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وقال بيب في تصريحات للصحفيين حول سعادته بعدم مواجهة مانشستر يونايتد بدون المهاجم ماركوس وراشفورد: "لا أحب أن أواجه الفرق بدون نجومها بكل تأكيد أحب مواجهة يونايتد بوجود راشفورد ومواجهة ريال مدريد بوجود هازارد وتوتنهام بوجود هاري كين".



وأضاف: "أنا أبني خطتي على اللاعبين المتواجدين في كل فريق لكن بكل تأكيد أحب أن يتعافى راشفورد بأسرع طريقة ممكنة".

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وأردف: "لديهم إيجالو وفيرنانديش ودانييل جيمس علينا أن نفهم الجودة التي يمثلها مثل هؤلاء اللاعبين في الملعب".



ويحتل سيتي 25 نقطة من ليفربول برصيد 11 مباراة يلعبها ويحتل يونايتد المركز السابع في جدول الدوري لكن يمكن أن يرتقي إلى المركز الرابع بالفوز على رجال جوارديولا ويمنح تشيلسي الهزيمة على أرضه أمام إيفرتون.