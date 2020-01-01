أخبار برشلونة: ميسي مطلوب في نيوكاسل وعرض جديد لجيندوزي

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الإثنين 27 يوليو 2020، وكيف يجهز البلوجرانا للدخول في سوق الانتقالات بقوة وإبرام صفقات في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

المزيد من الفرق

وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتيين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الإثنين 27 يوليو 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 27 يوليو 2020:

برشلونة يعدل عرضه لجيندوزي

قام برشلونة بتعديل عرض مبادلة لاعب خط وسط آرسنال ماتيو جيندوزي، حسب فوت ميركاتو.

كان عملاق الدوري الإسباني على استعداد في البداية للتخلي عن فيليبي كوتينيو، لكن المدفعجية رفضوا فعاد البلاوجرانا الآن بعرض جديد يشمل أرتورو فيدال وإيفان راكيتيتش.

برشلونة منفتح على ضم دالوت

بحسب ESPN فإن برشلونة تحرك لضم مدافع مانشستر يونايتد ديوجو دالوت في سوق الانتقالات.

لم يشارك البرتغالي مع الشياطين الحمر في الكثير من المباريات هذا الموسم، وسيكون انضمامه للكتلان صدمة لدى الكثيرين.

نيوكاسل يستهدف ضم ميسي

يثق مسؤولو صندوق الاستثمار السعودي في موافقة رابطة الدوري الإنجليزي على الاستحواذ على نيوكاسل .

Just interviewed a senior source at Saudi Media City who believes #NUFC has now "been purchased" by PIF. Adds "the best LaLiga players will be bought, led by Messi" 👀 My understanding remains nothing has been finalised/approved, but Saudi sources continue to talk up takeover. — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 26, 2020

وبحسب بن جاكوبس، فإن الصندوق يستهدف مجموعة من اللاعبين في الدوري الإسباني، وعلى رأسهم نجم برشلونة ليونيل ميسي.

صراع بين تشيلسي وليفركوزن على أونانا

بحسب فوتبال إنترناشيونال، عرض باير ليفركوزن ما يقرب من 20 مليون يورو من أجل ضم حارس أياكس أندريه أونانا، في حين أن تشيلسي عرض 30 مليون يورو.

تقدم البلوز خطوة الآن بعد وصوله لدوري أبطال أوروبا مع الإنهاء رابعًا في الدوري الإنجليزي.

برشلونة يغير موقفه من فيدال

تحدثت تقارير في إسبانيا عن تغير في موقف برشلونة بخصوص مستقبل لاعبه أرتورو فيدال واستمراره الموسم المقبل، خصوصاً في وجود اهتمام من عدة أندية.

فيدال يملك عقداً مع النادي الملكي حتى 2021، ودار الحديث عن إمكانية بيعه الصيف الحالي حتى لا يفقد في القادم مجاناً.

ولكن "موندو" أوضحت أن التوجه الحالي لإدارة النادي الكتالوني هي الإبقاء على النجم التشيلي الموسم القادم بعد تألقه خلال الجاري واحتلاله موقعاً أساسياً.