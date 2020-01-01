سوسو يقترب من الانتقال إلى إشبيلية

سوسو يرحل عن ميلان

كشفت مصادر صحفية مقربة من نادي ميلان أن سوسو بات قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى صفوف نادي إشبيلية الإسباني.

وكان سوسو قد ابتعد عن التشكيل الأساسي لميلان في الفترة الأخيرة والتي تولى فيها ستيفانو بيولي قيادة الفريق خلفًا لماركو جيامباولو.

وبخصوص ذلك، وفي ليلة الفوز والتأهل إلى نصف نهائي كأس إيطاليا بالنسبة لميلان على حساب تورينو، غاب الجناح الإسباني عن المباراة.

وعلى ما يبدو فإن ميلان توصل إلى اتفاق مع إدارة إشبيلية يقضي بانتقال سوسو إلى الفريق الأندلسي قبل نهاية سوق الانتقالات الشتوية.

وسيتم حسم الصفقة حسب مونشي المدير الرياضي لإشبيلية بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء مقابل 22 مليون يورو.

ويعد هذا الموسم هو الأسوأ على الإطلاق لسوسو الذي شارك في 16 مباراة في الدوري الإيطالي ولم ينجح سوى في تسجيل هدف واحد.

يذكر أن إشبيلية قد باع مهاجمه تشيتشاريتو إلى لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي منذ أيام، وهو الآن في حاجة لتعويضه قبل نهاية الميركاتو.

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يذكر أن ميلان لم يهزم في أي مباراة في عام 2020 ويسعى للحفاظ على نتائجه الإيجابية خلال العام الميلادي الجديد لتحسين أوضاعه.