سواريز يعلن موقفه من العودة للدوري الإنجليزي

محتفظ بحبه لليفربول

قال لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد، إنه لا يتوقع عودته مرة أخرى للدوري الإنجليزي في المستقبل القريب بسبب حبه الشديد لليفربول.

سواريز لعب للريدز لمدة ثلاث سنوات ونصف، وحظى بمسيرة مميزة مع الفريق على المستوى الفردي حيث أحرز 82 هدفًا بكل البطولات.

ماذا قال سواريز؟

اللاعب قال في تصريحات صحفية لمجلة "وورلد سوكر":"اللعب مع أي فريق غير ليفربول في إنجلترا سيكون صعبًا".

وأضاف:"كانت لدي علاقة جيدة جدًا مع جماهير الفريق وأتمنى أن تكون هذه العلاقة مستمرة، لذلك سيكون من الغريب أن ألعب لفريق آخر".

وتابع:"كنت أطمح في الفوز بالدوري مع ليفربول لكني سعيد لأن انتظارهم قد انتهى ونجحوا في تحقيق البطولة، هم الآن يبدو كفريق يمكنه التنافس لعدة مواسم قادمة".

ماذا عن مستقبله مع أتلتيكو مدريد؟

المهاجم الأوروجوياني قال:"في الوقت الحالي أنا أستمتع بوقتي هنا، أشعر بالاستقرار الكامل في إسبانيا ولا يوجد أي سبب يجعلني أفكر في الرحيل".

واستكمل:"عندما أفكر في مدى استقراري مع أتلتيكو والثقة التي أظهرها المدرب بي، أدرك جيدًا صحة قراري بالانتقال لهذا النادي".

وأما عن العمل مع ستيفن جيراد في رينجرز:"أعتقد أنه سيكون بخير من دوني، أشعر بسعادة كبيرة لكل ما يقدمه من نجاحات خلال تجربته التدريبية الحالية".

كيف كان موسم سواريز مع أتلتيكو؟

المهاجم المخضرم البالغ من العمر 34 سنة، كان أحد أهم الأسباب التي ساعدت فريق المدرب دييجو سيميوني على حصد لقب الدوري الإسباني.

وأما على المستوى الفردي فقد سجل سواريز 21 هدفًا وصنع 3 في 38 مباراة مع الفريق بكل البطولات.

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