سواريز معلناً استمراره في برشلونة: انظروا لما حدث لريال مدريد

المهاجم المخضرم لا يمانع المشاركة كبديل

أصر لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة الإسباني، على رغبته في البقاء مع النادي الكتالوني، رغم كل الأنباء المنتشرة حول رحيله عن الفريق.

جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة، خرج مؤخراً للحديث عقب الخسارة الكارثية من بايرن ميونخ 8/2 بدوري أبطال أوروبا، ليعلن قائمة المقرر استمرارهم وليس من ضمنهم سواريز.

المهاجم الأوروجوياني البالغ من العمر 33 سنة، ارتبط بمغادرة النادي، والرحيل إلى فريقه السابق أياكس أمستردام أو يوفنتوس.

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وفي هذا السياق قال اللاعب في تصريحات لصحيفة "Elpais" الإسبانية:"الأهداف مهمة لأي فريق، لكن المطلب الرئيسي في برشلونة مطلق، لا أحاول تسجيل الأهداف فحسب بل أيضاً مساعدة الفريق".

وأضاف:"الرئيس خرج للحديث عن بعض الأسماء التي ستبقى ولم يذكرني، ومع ذلك لم يخبرني أحد برغبة النادي في الاستغناء عني، لو هذا ما يريدونه فعليهم الحديث معي".

واستكمل:"لم أتحدث مع كومان بعد، لكني أريد الاستمرار والمساهمة بقدر ما أستطيع، لقد شعرت بدعم الناس منذ وصولي وهذا ما يمنحني الكثير من القوة للاستمرار".

وأما عن اللعب كبديل:"ربما أقبل هذا الدور، المنافسة دائماً جيدة، ولا توجد لدي أي مشكلة في مساعدة الفريق، وأعتقد أنه لا يزال بإمكاني المساهمة كثيراً في هذا النادي".

وعن تضرره من صداقته مع ليونيل ميسي:"هناك حالة من الخداع تحدث كل عام، لا أحب المقارنة، لكني أتذكر ما حدث في ريال مدريد عندما خرجوا أمام أياكس في دوري الأبطال، قالوا إن كروس انتهى وأرادوا اعتزال مودريتش، وقالوا إن راموس كان كارثة ولا يستحق اللعب، ولكن العام التالي تغيرت الصورة بعد فوزهم بالدوري".

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وعن السقوط أمام بايرن:"طغت علينا حالة سيئة في كل جوانب المباراة ولم نعرف كيفية إصلاحها، ليس عذراً ولكنه كان عاماً غريباً جداً".

جدير بالذكر أن سواريز سجل 21 هدفاً في 36 مباراة لعبها مع برشلونة بكل البطولات هذا الموسم.