الأرجنتين تعلن تعرض ميسي للإصابة أمام فنزويلا

ميسي لن يلعب أمام المغرب

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أن نجم وقائد الفريق ليونيل ميسي لن يكون حاضراً بالمواجهة المقبلة الودية أمام المغرب بداعي الإصابة.

وشارك ميسي في التسعين دقيقة كاملة من مباراة الأرجنتين الودية أمام فنزويلا مساء الجمعة، والتي انتهت بالخسارة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل واحد.

ونشر الاتحاد بيانًا ذكر فيه استبعاد الثنائي جونزالو مارتينز بسبب إصابة عضلية في الفخذ، وميسي بسبب آلام في الحوض، وعدم خوضهم لقاء المغرب الثلاثاء المقبل.

#ParteMédico

- Gonzalo Martínez: lesión muscular de biceps femoral izquierdo.

- Lionel Messi: reagudización de dolor pubiano bilateral.

Ambos jugadores serán baja para el próximo partido de @Argentina. pic.twitter.com/2ol62BK3aY — Selección 🇦🇷 (@Argentina) March 22, 2019

ولم يحدد الاتحاد مدى خطورة إصابة ميسي وإذا كانت ستبعده عن المشاركة مع برشلونة الفترة المقبلة، كما لم يعلق ناديه بعد على الأمر.

🌟عندما تعود من الاعتزال الدولي وتخسر بثلاثة أهداف في أول مباراة 🤦‍♂️ pic.twitter.com/ey4bqHTLOt — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 22, 2019

وتعد مباراة فنزويلا هي الأولى لميسي بقميص الأرجنتين منذ نهائيات كأس العالم روسيا 2018 ووداع الفريق من الدور الثاني أمام فرنسا.

وتلعب الأرجنتين ودياً أمام المغرب الثلاثاء المقبل في مباراة ستقام في الأراضي الأفريقية لأسود الأطلس.