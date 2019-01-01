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الأرجنتين تعلن تعرض ميسي للإصابة أمام فنزويلا

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PIERRE-PHILIPPE MARCOU
ميسي لن يلعب أمام المغرب
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أن نجم وقائد الفريق ليونيل ميسي لن يكون حاضراً بالمواجهة المقبلة الودية أمام المغرب بداعي الإصابة.

وشارك ميسي في التسعين دقيقة كاملة من مباراة الأرجنتين الودية أمام فنزويلا مساء الجمعة، والتي انتهت بالخسارة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل واحد.

ونشر الاتحاد بيانًا ذكر فيه استبعاد الثنائي جونزالو مارتينز بسبب إصابة عضلية في الفخذ، وميسي بسبب آلام في الحوض، وعدم خوضهم لقاء المغرب الثلاثاء المقبل.

ولم يحدد الاتحاد مدى خطورة إصابة ميسي وإذا كانت ستبعده عن المشاركة مع برشلونة الفترة المقبلة، كما لم يعلق ناديه بعد على الأمر.

وتعد مباراة فنزويلا هي الأولى لميسي بقميص الأرجنتين منذ نهائيات كأس العالم روسيا 2018 ووداع الفريق من الدور الثاني أمام فرنسا.

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وتلعب الأرجنتين ودياً أمام المغرب الثلاثاء المقبل في مباراة ستقام في الأراضي الأفريقية لأسود الأطلس.

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