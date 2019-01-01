الأرقام تجيب - من الأفضل بين أجويرو وفيرمينو؟

مواجهة مرتقبة بين ليفربول ومانشستر سيتي

يحل مانشستر سيتي ضيفاً على ليفربول في "أنفيلد" مساء الأحد ضمن قمة لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز، مواجهة منتظرة في صراع الفريقين على قمة المسابقة.

وتلعب القوة الهجومية للفريقين دوراً أساسياً في الانطلاقة القوية التي جعلت ليفربول ينفرد بطليعة الترتيب محلياً وأوروبياً، وخلفه سيتي صاحب الهجوم الأقوى في إنجلترا.

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ويلعب رأسي الحربة في الفريقين روبرتو فيرمينو وسيرخيو أجويرو دوراً محورياً ليس فقط في هز الشباك، ولكن في عملية البناء الهجومي وصناعة الخطر، فمن منهم يتفوق بلغة الأرقام والإحصاء؟

شارك فيرمينو في 17 لقاء بكل المسابقات، بمجموع 1339 دقيقة، مرتان كانا كبديل، مقابل 14 مباراة لأجويرو، بمجموع 951 دقيقة، وأربع مرات شارك كبديل في الشوط الثاني في ظل التدوير بينه وبين جابريل جيسوس.

لغة الأرقام تتكلم بالأرجنتينية، إذ هز أجويرو الشباك 13 مرة حتى الآن، بواقع مرة كل 74 دقيقة محلياً، مقابل فقط ثلاثة أهداف للبرازيلي، بواقع مرة كل 308 دقيقة في البريميرليج، في بداية خجولة لقائد هجوم الريدز.

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ولكن دور فيرمينو لا يتوقف عند التسجيل، فهو مهم في صناعة الأهداف بخمس تمريرات حاسمة، مقابل تمريرتين فقط لأجويرو، وتقديمه 19 تمريرة ساهمت في فرص خطرة، مقابل 11 لمهاجم سيتي.

يذكر أن ليفربول يحتل طليعة الجدول برصيد 31 نقطة، مقابل 25 لمانشستر سيتي في المرتبة الثانية بعد مرور 11 جولة بالبريميرليج.