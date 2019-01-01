سباليتي يشرح أوجه التشابه بين ميلان وإنتر

المواجهة مهمة في مسيرة الفريقين

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أكد المدير الفني الإيطالي لوتشيانو سباليتي، أنه لا يوجد فوارق كبيرة بين ميلان وإنتر، قبل مواجهة الديربي والتي تجمع الفريقين غدًا.

وودع إنتر مسابقة الدوري الأوروبي، بالخسارة من إينتراخت فرانفكورت بهدف نظيف، يوم الخميس الماضي.

وتحدث مدرب روما السابق عن الخروج الأوروبي: "نحن محبطون بما حدث، ولكن هناك أسباب لتقديم الأقل من إمكانيات الفريق، لابد أن يكون هناك عدالة في التحليل، هناك العديد من المصابين والبعض غير لائق، كان لابد من تحقيق شيء مخلف خاصة في لقاء الذهاب والذي أظهرنا فيه أنه يمكننا تقديم الأفضل للعبور".

وتابع: "الآن علينا إعادة جعل الفريق قوي من خلال القرارات والقواعد، هناك مرارة في النتيجة، لكن نريد إيجاد فرصة القتال واللعب، ولا يوجد هناك وقت كبير".

وعن خصمه في مواجهة الغد: "ميلان فريق قوي، يلعبون كرة قدم جيدة، هدفنا هو إنهاء الموسم ضمن الأربعة الكبار، قد يكون عن طريق المركز الثاني أو الثالث، لكن الأهم هو التأهل لدوري الأبطال".

📅 1990

باولو مالديني ورود خوليت يفوزان بالكأس الأوروبية مع ميلان🇮🇹



📅 2019

أبناء مالديني ورود خوليت سيتواجهان ضد بعضهما البعض 🇮🇹



السير على خطى والدهم 👣👣 pic.twitter.com/gZzvanLuMF — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 16, 2019

وواصل عن الديربي: "الديربي يلغي كل التوقعات والنتائج الأخيرة، النتيجة من الصعب توقعها، الفريقان يريدان الفوز، لكن لن يكون حاسمًا الطريق مازال طويلاً، لكن الخسارة ستسبب مشاكل في الثقة".

وعن بيونتيك مهاجم ميلان وخططه لإيقاف البولندي: "نفعل كل شيء كفريق وليس أفراد، بالطبع سنركز على مواقف واحد ضد واحد، لا يوجد رقابة لصيقة هذه الأيام، بيونتيك يستطيع القيام بالفارق وكذلك لدينا لاوتارو مارتينيز"ز

واختتم: "الحقيقة أنه تفصلنا نقطة وحيدة عن ميلان، لدينا نفس الفرص، وميلان في المربع الذهبي لكأس إيطاليا، وكذلك نحن خسرنا بركلات الترجيح، لذلك لا أرى أن هناك فوارق".

وكان إنتر قد حسم لقاء الذهاب في الدور الأول، بهدف في الوقت القاتل من اللقاء، برأسية ماورو إيكاردي.