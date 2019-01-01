ناينجولان: مونتشي سبب رحيلي عن روما، أراد بيعي إلى تركيا!

لاعب وسط الإنتر يكشف بعض الأسرار

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال رادجا ناينجولان أن مونتشي المدير الرياضي السابق لروما هو سبب رحيله عن الفريق باتجاه الإنتر، واصفًا الرجل بأنه لم يتصرف باحترافية تجاهه.

انتقال ناينجولان خلال الصيف الماضي للإنتر كان بمثابة المفاجأة الصادمة لجماهير روما، خاصة أنه يُشكل عنصرًا أساسيًا ومهمًا في الفريق، وقد جاء ضمن سلسلة من القرارات الغريبة لمونتشي في سوق الانتقالات مثل التخلي عن كيفن ستروتمان دون تعويضه بالشكل المناسب.

هذا الأمر أدى في النهاية لسوء نتائج الفريق ومن ثم إقالة المدرب أوزيبيو دي فرانشيسكو وفسخ عقد مونتشي بالتراضي، وقد وجد لاعب وسط الإنتر الفرصة للحديث عن بعض الأسرار، بقوله "كان لدي خلاف بسيط مع مونتشي، لم يتصرف باحترافية تجاهي".

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"لهذا ربما عانيت في بداية انضمامي للإنتر، عقلي كان مشوشًا بما حدث معه، الأمر كان صعبًا علي. لدي أخطائي بالطبع، ولو أخبرني رجلًا لرجل أنه يريد رحيلي لكان الأمر جيدًا، لكنه بدلًا من هذا عرضني على العديد من الأندية حتى أنه أراد بيعي في تركيا دون أن يُخبرني أي شيء عما يحدث".

واصل "هذا الأمر أغضبني بشدة، ولو كنت قد استمريت في النادي وحسب شخصيتي، لبدأت على الأرجح حربًا عالمية ضده كل يوم".

اللاعب الدولي البلجيكي رفض فكرة الحديث عن العودة لتمثيل المنتخب، مضيفًا حول غيابه عن ديربي ميلانو الأحد القادم للإصابة "علي تعلم الحياة مع هذا الإصابات. لقد لعبت 50 مباراة في الموسم دون مشاكل، لكني الآن أتنقل من إصابة إلى أخرى. إنه أمر محبط، خاصة أنني فقدت وزني وبت أنتبه أكثر على أكلي، وتوقفت عن التدخين أيضًا".

يُذكر أن الإنتر يستهدف الفوز في ديربي ميلانو لاستعادة مركزه الثالث من منافسه ميلان، والذي خطفه قبل جولتين بفارق نقطة واحدة عن النيرادزوري.