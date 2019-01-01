جاتوزو: الإنتر لم يمت ويُدفن! وبيونتيك لن يفوز وحده

تصريحات جاتوزو قبل مباراة ديربي ميلانو

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رفض جينارو جاتوزو المدير الفني للميلان فكرة التقليل من منافسه الإنتر في الجولة القادمة للدوري الإيطالي، كما وجه رسالة لجماهير الفريق.

ميلان يستضيف الإنتر في ديربي ميلانو غدًا الأحد وبعدما خطف منه المركز الثالث بفارق نقطة واحدة، وقد بدأ جاتوزو حديثه عن اللقاء قائلًا "كل ديربي له قصته الخاصة به. علينا ألا نفكر بالمباراة السابقة هذا الموسم، لأن القادمة ستكون مختلفة".

"سمعت خلال الأيام الخمسة الماضية أن الإنتر مات ودفن! لكن مستوى الفريق لا علاقة له بالديربي. نحن بحاجة لاحترام منافسنا واستخدام عقولنا وإظهار الإرادة والذكاء واللعب من القلب. وجماهير سان سيرو يجب أن تكون اللاعب الـ12 لنا. نحن نحترم إنتر لأنه يضم العديد من الأبطال القادرين على التسبب بمشاكل لنا".

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"علينا أن نتخلص من ضغطهم القوي، إذ لم يدعونا نتنفس في أكتوبر الماضي وأغلقوا علينا كل زوايا التمرير، سيكررون الأمر ذاته غدًا لذا نحن بحاجة لتصرف مختلف وشجاعة أكبر".

"هناك الكثير على المحك بالنسبة لتلك المباراة، لكنها في النهاية تبقى مجرد 3 نقاط. ما يُقلقني هو تأثير المباراة من الناحية النفسية إن لم تسر الأمور جيدًا. الفوز سيعطينا دفعة معنوية كبيرة، لكني سأحتاج للعمل جيدًا مع اللاعبين إن خسرنا".

ورفض جاتوزو الكشف عن التشكيل المحتمل وإن كان سيدفع بلوكاس بيليا بدلًا من تيمو باكايوكو في الوسط، مضيفًا حول كريشتوف بيونتيك ومستواه الممتاز "الفارق تصنعه المجموعة، وليس هو فقط".

"رأيت في حياتي عدد قليل جدًا من اللاعبين القادرين على حسم المباريات وحدهم، نحن لسنا في هذا الوضع، ولذا الفوز يجب أن يمر عبر الفريق. لا أتحدث لبيونتيك كثيرًا، إذ هو ليس من اللاعبين المحبين للحديث. لقد بدأ يبتسم مؤخرًا، لقد ظننت أنه غاضب مني في الأيام الأولى! يحب العمل بجد، يأتي للتدريب حتى لو كان يوم أجازة، وهو يعلم جيدًا ما الذي يفعله".