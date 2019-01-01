سباليتي: سكرينيار لا يقدر بثمن

مدرب انتر ميلان يؤكد على تمسكه باللاعب سكرينيار

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكد لوشيانو سباليتي المدير الفني لفريق انتر ميلان تمسكه بالمدافع ميلان سكرينيار، وذلك بعد انتشار أخبار عن رغبة كبار أندية أوروبا في التعاقد معه.

وكان اللاعب الدولي السلوفاكي قد ارتبط اسمه بالانتقال لمانشستر يونايتد أو برشلونة أو باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الشتوية.

سكاي | هيجواين يتقدم بطلب رسمي للرحيل عن ميلان

وكان انتر ميلان قد أنفق 34 مليون يورو لشراء سكرينيار من سامبدوريا في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017.

وقال سباليتي تعليقًا على هذه الأخبار: "لا أحد يمتلك المال لدفع المقابل المناسب لشراء سكرينيار، ثمنه لا يقدر بثمن، هو سيبقى معنا لأنه ليس هناك أي فريق يستطيع شراء اللاعب".

كما تطرق المدرب الإيطالي للحديث عن وضع المدافع البرازيلي ميراندا مع الفريق وقال: "هناك العديد من الشائعات التي تهدف تدمير النادي في الأسابيع الأخيرة، ميراندا لم يقل لي أبدًا إنه يريد الرحيل عن النادي، في كل مرة أشركه في المباراة يؤدي بطريقة جيدة".