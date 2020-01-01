ساني: تشيلسي يعيش انقلابًا كبيرًا!

ليست مفاجأة أن تُعقد الصفقة..

لم يُبد ليروي ساني، لاعب بايرن ميونخ ، تعجبه إزاء أنباء انتقال مواطنه كاي هافيرتس إلى تشيلسي ، بل نعت سوق انتقالات البلوز بـ"الانقلاب الكبير" وكشف أسباب اهتمام الأندية الإنجليزية بالمواهب الألمانية.

آخر التقارير تؤكد أن نجم ليفركوزن أصبح قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى ستامفورد بريدج نظير 80 مليون يورو مع بعض الإضافات، ليصبح ثالث صفقات النادي اللندني هذا الصيف بعد حكيم زياش وتيمو فيرنر.

في الوقت نفسه فإن ساني قد ترك البريميرليج بعد 4 سنوات من التألق رفقة مانشستر سيتي وقرر العودة إلى بلاده من جديد، ولكن وفقًا لخبرته الكبيرة في إنجلترا، فمن المنطقي أن يجتذب الألمان أنظار الإنجليز.

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ساني في تصريحات للإعلام قال "الألمانيان تيمو فيرنر وكاي هافيرتس في عام واحد إلى تشيلسي؟ إنه انقلاب كبير! ليس هناك شك في أن ألمانيا تُنمي الشباب بصورة جيدة".

البعض اعتبر أن تصريحات صاحب الـ24 عامًا بمثابة التلميح على درايته بأن هافيرتس سينتقل إلى البلوز، بينما الحقيقة أنها كانت مجرد إجابة على سؤال صحفي حول رأيه في الصفقة بشكلٍ عام.

كما أضاف ساني متحدثًا عن انتقاله إلى بايرن ميونخ "كان كيميش هو أكثر اللاعبين إزعاجًا خلال المفاوضات، كان يتصل بي يوميًا ليسأل عن الأمور الجميع كان خلف هذه الصفقة وهذا أمر هام للغاية لي".

وأتم "كنت أبحث عن شيء جديد، كان الأمر واضحًا أنني إذا رحلت عن مانشستر سيتي فسأبحث عن نادٍ يمكنه تحقيق دوري أبطال أوروبا".

يذكر أن صفقة ساني إلى بايرن ميونخ قد كلّفت خزائن العملاق البافاري 49 مليون يورو فقط بعد عامين من التفاوض كانت رغبة اللاعب فيها واضحة وهي الذهاب إلى أليانز آرينا.

