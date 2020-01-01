نشرة جول اليوم | إيمري يعود رسمياً وتياجو يودع ألمانيا

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وداع تياجو ألكانتارا لألمانيا، وعودة أوناي إيمري للتدريب رسمياً من بوابة فياريال ضمن نشرة جول اليوم، 23 يوليو 2020.

فياريال يعين إيمري

أعلن فياريال تعيين المدرب الإسباني أوناي إيمري مدرباً للفريق لمدة ثلاث مواسم قادمة، في أولى تجاربه بعد إقالته من آرسنال هذا الموسم.

إيمري يعود لإسبانيا بعد تجاربه السابقة مع فالنسيا وإشبيلية، وسيشارك مع الفريق الموسم المقبل بمسابقة الدوري الأوروبي بعد حلوله خامساً.

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تياجو يودع بايرن وألمانيا

ذكرت "AZ" أن نجم بايرن ميونخ تياجو ألكانتارا قام بتوديع لاعبي فريقه وحتى حكام الكرة الألمانية، في خطوة جديدة تؤكد اقتراب رحيله هذا الصيف.

اللاعب الذي ارتبط بالانتقال إلى صفوف ليفربول أوضحت الجريدة أنه شكر حكم لقاء نهائي كأس ألمانيا وقال له إن التحكيم في البلاد هو الأفضل، كما بعث برسالة لمسوؤلي الاتحاد الألماني يشكرهم عن فترته بالبوندسليجا.

كارل هانز رومينيجه، مدير النادي البافاري، أكد أثناء تقديم ليروي ساني أن تياجو طلب الرحيل رسمياً ولكن لم يتقدم أي فريق بعرض رسمي لضمه، كما أوضح أن المفاوضات قائمة مع دافيد ألابا لتمديد عقده، وأشار إلى مشاركة الثنائي في دوري الأبطال.

دورتموند: لا نبحث عن بديل لهالاند

أكد مايكل زورك، المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند، أن ناديه ليس في حالة بحث عن بديل لنجمه إرلينج هالاند هذا الصيف.

وقال زورك في تصريحات مع "كيكر" إن فريقه قد يحتاج للاعب رقم تسعة آخر بجوار هالاند، ولكن يملك لاعبين قادرين على القيام بهذا الدور.

موناكو ينضم لقائمة المهتمين بيوفيتش

أوضحت "ليكيب" أن موناكو هو آخر الأندية المهتمة بالتعاقد مع مهاجم ريال مدريد لوكا يوفيتش خلال الانتقالات الصيفية.

اللاعب الصربي سبق وتألق مع مدرب الفريق الفرنسي الجديد نيكو كوفاتش خلال فترتهما في آينتراخت فرانكفورت، والمدرب الكرواتي يسعى للم الشمل من جديد.

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أوسيمين في الطريق إلى نابولي

أكد "فابريزيو رومانو" أن النيجيري فيكتور أوسيمين في الطريق لإتمام صفقة انتقاله من ليل إلى نابولي في الساعات القادمة بعد مفاوضات مكثفة الأيام الماضية.

اللاعب نفسه قام بإبداء إعجابه بتغريدة تؤكد انتقاله إلى صفوف النادي الإيطالي، في إشارة إلى إتمام الصفقة بعد الحديث عن خضوعه للكشف الطبي.