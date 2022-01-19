"سأستقيل لو لم ينتقل مبابي إلى ريال مدريد"

عاد مرة أخرى جوسيب بيدريرول مقدم البرنامج الشهير "إل شيرينجيتو"، ليؤكد مرة أخرى اقتراب المهاجم الفرنسي كيليان مبابي من الانتقال لريال مدريد.

عقد مبابي ينتهي مع باريس سان جيرمان الصيف القادم، والوضع الحالي يشير إلى اقترابه من الرحيل عن النادي الفرنسي بالمجان.

وقام بيدريرول بالكشف عن آخر التحديثات حول هذه الصفقة، بعدما وعد الجماهير بحدوثها الصيف الماضي.

ماذا قال بيدريرول؟

قال المقدم الإسباني الشهير:"مبابي يظل الهدف الأول لريال مدريد، الأمور تبدو مستحيلة في فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير الجاري".

وأضاف:"وأيضًا في شهر فبراير ستكون هناك مباراة باريس مع ريال في دوري أبطال أوروبا، وسيدخلها مبابي لتحقيق الفوز لفريقه الحالي".

واستكمل:"سيصل مبابي إلى ريال مدريد في عام 2022 في السوق الصيفي، وإن لم يحدث ذلك سأستقيل من منصبي".

كيف يبدو موسم مبابي مع باريس؟

يقدم صاحب الـ23 سنة مستويات مبهرة مع باريس هذا الموسم على كل المستويات تحت قيادة المدرب ماوريسيو بوتشيتينو.

وسجل مبابي 19 هدفًا وصنع 15 آخرين في 27 مباراة خاضها مع باريس بكل البطولات هذا الموسم حتى الآن.

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