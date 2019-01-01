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الدوري الأوروبي

جماهير تشيلسي تهاجم ساري بسبب كانتي!

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الفرنسي سبب مشاكل للإيطالي
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

قامت جماهير تشيلسي الإنجليزي بمهاجمة المدير الفني الإيطالي، ماورويسيو ساري، بسبب متوسط الميدان الفرنسي نجولو كانتي.

وينتقد العديد، وضع كانتي في مركز متوسط الميدان الأيمن، والذي يجعله يفقد أحد مميزاته الدفاعية، خاصة مع ضم الإيطالي جورجينيو.

وكان كانتي قد انضم لصفوف تشيلسي مقابل 30 مليون يورو قادمًا من ليستر سيتي بعدما حصد لقب الدوري الإنجليزي.

وكان ساري قد تحدث في المؤتمر الصحفي عن وضع كانتي: "يستطيع الفرنسي في رأيي أن يلعب في خط وسط مكون من 3 أو 2، لكن سيكون أفضل في اليمين أو اليسار، لأنني أريد لاعب فني في الوسط".

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وواصل: "بالنسبة لجورجينيو، وطريقة لعبنا أنه مهم في خط الوسط كلاعب تقني وسريع بعقله ويمكنه اللعب من لمسة واحدة، كانتي رائع لشيء آخر، لكن ليس للعب من لمسة واحدة".

لتصب جماهير تشيلسي غضبها على المدير الفني السابق لنابولي الإيطالي وتهاجمه قبل لقاء سلافيا براج التشيكي في الدوري الأوروبي.

حيث جاءت أبرز الهتافات لجماهير البلوز قبل مباراة الفريق التشيكي، وكذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب المساس بلاعب الوسط الفرنسي.

وسيلتقي تشيلسي مع الفريق التشيكي في مباراة الذهاب أولاً بخارج قواعده، وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب في ستامفورد بريدج الأسبوع المقبل.

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