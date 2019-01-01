جماهير تشيلسي تهاجم ساري بسبب كانتي!

الفرنسي سبب مشاكل للإيطالي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

قامت جماهير تشيلسي الإنجليزي بمهاجمة المدير الفني الإيطالي، ماورويسيو ساري، بسبب متوسط الميدان الفرنسي نجولو كانتي.

وينتقد العديد، وضع كانتي في مركز متوسط الميدان الأيمن، والذي يجعله يفقد أحد مميزاته الدفاعية، خاصة مع ضم الإيطالي جورجينيو.

وكان كانتي قد انضم لصفوف تشيلسي مقابل 30 مليون يورو قادمًا من ليستر سيتي بعدما حصد لقب الدوري الإنجليزي.

وكان ساري قد تحدث في المؤتمر الصحفي عن وضع كانتي: "يستطيع الفرنسي في رأيي أن يلعب في خط وسط مكون من 3 أو 2، لكن سيكون أفضل في اليمين أو اليسار، لأنني أريد لاعب فني في الوسط".

وواصل: "بالنسبة لجورجينيو، وطريقة لعبنا أنه مهم في خط الوسط كلاعب تقني وسريع بعقله ويمكنه اللعب من لمسة واحدة، كانتي رائع لشيء آخر، لكن ليس للعب من لمسة واحدة".

من العفية لـ كل مكان في السلطنة وين مشي الأزرق مشينا 🔵

صور يُتوّج بطلًا لكأس حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم للمرة الرابعة في تاريخه بعد التغلب على فنجاء في المباراة النهائية بنتيجة هدفين لـ هدف ✨🏆



تهانينا لـ العميد @SurClubOman وكل مشجعيه في سلطنة عمان 🇴🇲 pic.twitter.com/iZcmB1nKpx — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 11, 2019

لتصب جماهير تشيلسي غضبها على المدير الفني السابق لنابولي الإيطالي وتهاجمه قبل لقاء سلافيا براج التشيكي في الدوري الأوروبي.

حيث جاءت أبرز الهتافات لجماهير البلوز قبل مباراة الفريق التشيكي، وكذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب المساس بلاعب الوسط الفرنسي.

🔷 نابولي يلعب في ربع نهائي البطولات الأوروبية للمرة الثالثة فقط في تاريخه 🏆



1⃣المرة الاولى كانت في عام 1988/89 وحققوا لقب كأس الاتحاد الأوروبي بقيادة مارادونا ✨

2⃣في عام 2014/15 خرجوا من نصف النهائي #أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/MPYKuyudbr — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 11, 2019

وسيلتقي تشيلسي مع الفريق التشيكي في مباراة الذهاب أولاً بخارج قواعده، وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب في ستامفورد بريدج الأسبوع المقبل.