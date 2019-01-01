تشيلسي يصدر بيانًأ للاعتذار لمحمد صلاح

هل من أجل التأثير على صلاح قبل لقاء الأحد؟

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أصدر نادي تشيلسي الإنجليزي بيانًا رسميًا يعتذر فيه للنجم المصري محمد صلاح لاعب تشيلسي الإنجليزي.

وجاء ذلك بعد هتافات عنصرية من عددًا من مشجعي تشيلسي قبل مواجهة سلافيا براج التشيكي.

وحدد النادي الإنجليزي هوية 3 مشجعين ومنعهم من حضور المباراة في التشيك، وكذلك من شراء البطاقات الموسمية.

وجاء بيان النادي اللندني كالتالي: "يجد نادي تشيلسي جميع أشكال السلوك التمييزية بغيضة، وحيثما يوجد دليل واضح على حاملي تذاكر موسم تشيلسي أو الأعضاء المتورطين في مثل هذا السلوك، سنتخذ أقوى إجراء ممكن ضدهم".

واصل البيان: "هؤلاء الأفراد يشكلون إحراجًا للغالبية العظمى من أنصار تشيلسي الذين لن يتسامحوا معهم في ناديهم.

وانتشر مقطع فيديو لبعض الأشخاص المنتمين لتشيلسي، بإحدى الحانات في التشيك، أثناء ترديدهم بعض الألفاظ العنصرية.

يذكر أن صلاح انتقل لتشيلسي في 2014، قبل الرحيل لخوض تجربتين مع فيورنتينا وروما، والعودة مرة أخرى للبريميرليج عن طريق ليفربول، ليصبح من أفضل اللاعبين في أوروبا.

وسيجمع لقاء حاسم المواجهة القوية بين الفريقين في الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي، الأحد المقبل.