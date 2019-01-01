ساري: كنا نستحق الفوز على وولفرهامبتون

مدرب تشيلسي غير راضٍ عن التعادل أمام وولفرهامبتون

فيسبوك تويتر محمد عماد

يرى ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي أن فريقه كان يستحق الفوز أمام فريق وولفرهامبتون في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت في إطار مباريات الأسبوع رقم 30 في البريميرليج.

وقال المدرب الإيطالي في تصريحاته بعد المباراة: "الفريق يستحق أكثر من التعادل، ارتكبنا الكثير من الأخطاء، ولكننا نحتاج للمزيد من التطور على مستوى الهجوم والمزيد من السرعة في تمرير الكرة".

ليفربول يستمر في مطاردة سيتي ويعبر عقبة بيرنلي

كما امتدح ساري هازارد وقال: "هو لاعب عظيم ويقدم الحلول في أي وقت، وهو مثل باقي لاعبي الفريق يحتاج للتطور".

وأنهى ساري حديثه بالإعراب عن ثقته في احتلال تشيلسي لأحد المراكز الأربعة الأولى في جدول ترتيب فرق البريميرليج.

يشار إلى أن تشيلسي حاليًا يحتل المركز السادس في جدول ترتيب فرق البريميرليج.