الاتحاد الأوروبي يفتح التحقيق مع ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بخصوص السوبرليج

عقوبات مشددة في الطريق

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم، الأربعاء، فتح تحقيقًا رسميًا بخصوص مشاركة ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس في دوري السوبر الأوروبي.

اشترك 12 من أكبر الأندية الأوروبية في هذا المقترح خلال الشهر الماضي، قبل أن ينسحب الجميع عدا هذا الثلاثي حتى الآن.

المقترح تسبب في حالة غضب عارمة لدى الجماهير ومختلف المنظمات الرسمية، حيث خرج الجمهور الإنجليزي في مظاهرات احتجاجية، لتخرج أندية البريميرليج للانسحاب سريعًا.

ريال وبرشلونة ويوفنتوس لا يزالون في حالة تمسك بالمقترح حتى الآن، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي للتدخل تمهيدًا لتوقيع مخالفة تأديبية على الثلاثي.

وجاء ذلك في بيان صادر عن الهيئة الإدارية الرئيسية للاتحاد قالت فيه:"وفقًا للمادة 31 من اللوائح الانضباطية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تم تعيين المفتشين المتخصصين للأخلاقيات والتأديب لإجراء تحقيق بشأن انتهاك محتمل".

وأضافت:"الانتهاك يشمل الإطار القانوني للاتحاد الأوروبي، من قبل أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس فيما يتعلق بمشروع السوبرليج".

وكان ألكساندر تشيفيرين رئيس الاتحاد، قد تعهد مؤخرًا بفرض عقوبات صارمة على أي فريق يرفض الانسحاب من دوري السوبر المقترح.

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وحذر من إمكانية منع اللاعبين في كأس العالم وبطولة يورو 2020 المقامة هذا الصيف، بينما تلقى يوفنتوس تهديدات بالحرمان من المشاركة في الدوري الإيطالي الموسم القادم.

ومن غير الواضح حتى الآن إمكانية منع أي من الثلاثي من المشاركة في المسابقات الأوروبية الفترة المقبلة بسبب عدم الانسحاب حتى الآن.