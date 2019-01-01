زوما: مورينيو علّمني أن أكره الهزيمة

يُشيد بلامبارد أيضًا..

يُدين كورت زوما، لاعب تشيلسي، بالفضل إلى مدربه الأسبق، جوزيه مورينيو، في ازدهار مسيرته مع البلوز، مشيرًا إلى أن السبيشال وان علّمه أن يكره الهزيمة.

زوما انضم إلى تشيلسي في 2014 قادمًا من سانت إتيان، وقد كان من العناصر الأساسية لدى مورينيو والتي ساهمت في التتويج بالدوري الإنجليزي معه في عام 2015.

الدولي الفرنسي لعب تحت إمرة الاستثنائي في قلب الدفاع وكذلك في منتصف الملعب، قبل أن يخرج للإعارة في 2017 إبان فترة أنطونيو كونتي، ويعود مجددًا مطلع هذا الموسم إلى الستامفورد بريدج.

وفي تصريحات صحفية، تحت زوما عن العمل مع مورينيو، حيث قال "مورينيو هو الذي فتح أمامي أبواب إنجلترا، لقد كنت في التاسعة عشر من عمري عندما وصلت إلى هنا، كنت صغيرًا وقد ساعدني كثيرًا.".

وأضاف "لقد جعلني ألعب عدد كثيف من المباريات الكبيرة حتى أجني الخبرة وكذلك الثقة، إنه الرجل الذي جعلني أرى ما هي طبيعة الكرة في إنجلترا.".

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"إنه مدرب يكره الهزيمة، وقد علّمني أن أكره الهزيمة أيضًا، بفضله ازدهرت مسيرتي في تشيلسي، لقد علمني الكثير ومنحني أشياءً أكثر، أنا دائمًا أُدين بالفضل له."

كما تطرق صاحب الـ24 عامًا للحديث عن مدربه الحالي فرانك لامبارد، حيث قال "إنه مدرب قريب منّا كلاعبين حقًا، يتحدث معنا كثيرًا ويشاركنا في التمرين أيضًا، عندما نتدرب على الركلات الركنية، يكون هو من يلعبها، يمكنك أن تفهم مدى دقة أقدامه.".

واختتم "من المذهل أن ترى هذه الدقة منه، إنه قوي جدًا.".

يذكر أن تشيلسي يحتل المركز الرابع في سلم ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، في الوقت الذي تولى فيه مورينيو مقاليد الحكم في توتنهام الأسبوع الماضي.