رينارد يستبعد 5 لاعبين من معسكر السعودية قبل مواجهة جامايكا

المدرب الفرنسي يستبعد 5 لاعبين من عناصر المنتخب السعودي.

قرر المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودي، استبعاد 5 لاعبين من معسكر الأخضر، قبل مواجهة جامايكا في المباراة الودية المقبلة.

ويستعد منتخب السعودية لمواجهة ضيفه الجامايكي مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن الاستعداد لمواجهات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وأعلن اتحاد الكرة السعودي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"عن قرار رينارد باستبعاد الثلاثي سالم الدوسري وياسر الشهراني وعبد الله العويشير من معسكر الأخضر بسبب الإصابات.

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المدرب الفرنسي قرر استبعاد سلمان الفرج لاعب وسط الهلال، من أجل منحه فرصة للبقاء بجانب والده، الذي تعرض لوعكة صحية خلال الفترة الحالية.

كما تم استبعاد عبد المجيد الصليهم، لاعب وسط النصر عن مباراة جامايكا، وذلك لظروفه العائلية، بعد مشاركته في المباراة الأولى التي أقيمت مساء يوم السبت.

وحقق منتخب السعودية الفوز على جامايكا بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت وديًا، أحرز الأهداف الثلاثة سالم الدوسري وصالح الشهري وفراس البريكان.