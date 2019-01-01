ما هي خطة ريال مدريد لتجنب إصابة بنزيما أمام إشبيلية؟

بنزيما تعرض لإصابة لكن سولاري مضطر للاعتماد عليه أمام إشبيلية. كيف يحميه؟

وضع نادي ريال مدريد خطة لضمان مشاركة كريم بنزيما في مباراة إشبيلية رغم تعرضه لإصابة في إصبع يده.

بنزيما خرج بديلًا في الشوط الثاني أمام ريال بيتيس بسبب الإصابة ولم يشارك ضد ليجانيس.

وعلم Goal أنّ بنزيما سوف يخوض المباراة أساسيًا مساء اليوم، السبت، ضد إشبيلية على أن يضع جبيرة على يده.

وأجاز الاتحاد الإسباني الجبيرة التي سوف يضعها بنزيما على أن يضع أيضًا ضمادة على الإصبع المصاب تجنبًا لحدوث أي مضاعفات.

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ولم يستقر اللاعب الفرنسي على الخضوع لعملية جراحية من عدمه، إذ ينتظر اللاعب حتى بعد مباراة إشبيلية ليقيم مدى شعوره بالآلام.

ريال مدريد يتساوى في النقاط مع إشبيلية برصيد 33 نقطة ويحتاج للفوز للانفراد بالمركز الثالث.