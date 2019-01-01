بنزيما لم يستبعد الخضوع لعملية جراحية

رغم استعداده لمباراة إشبيلية في الدوري الإسباني لكن بنزيما قد يخضع لعملية جراحية

أجّل كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد، والطاقم الطبي في الملكي مسألة خضوع الفرنسي لعملية جراحية وذلك لمراقبة مستواه في مباراة إشبيلية.

بنزيما تعرض لإصابة في مباراة ريال بيتيس ورفض أن يخضع للعملية الجراحية بسبب كثرة المصابين.

وعلم Goal أنّ الطاقم الطبي لريال مدريد لم يسقط فكرة العملية الجراحية بصورة قاطعة وإنما قرر منح اللاعب فرصة لخوض مباراة إشبيلية المقبلة.

وفي حال استمرت معاناة الفرنسي وشعر بالآلام فقد يخضع للعملية الجراحية إما إن ثبت تعافيه واستجابته للعلاج فلن يدخل غرفة العمليات.

"كنا جيران في لندن.. ومررنا بالكثير من الأشياء كأصدقاء.. لن يتغير شيء مهما حدث في المباراة" 🗨️



🎙️فييرا يتحدث عن صديقه ومنافسه هنري pic.twitter.com/1zm4n7103j — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 16, 2019

ويعاني الملكي من غياب أكثر من لاعب للإصابة على رأسهم تيبو كورتوا وماريانو دياز.

ريال مدريد انتصر على ريال بيتيس بهدفين لهدف في الجولة 19 من الدوري الإسباني.