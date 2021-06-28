رونالدو يوجه رسالة حزينة للبرتغال عقب وداع اليورو

رسالة أسف ووداع من كريستيانو رونالدو إلى الشعب البرتغالي

وجه النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو رسالة إلى جماهير البرتغال عقب الخروج المبكر من البطولة، لحسابات منافسات أمم أوروبا "يورو" 2020.

ونجح "الشياطين الحمر" في إقصاء حامل لقب اليورو بالفوز عليهم بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بملعب "لا كارتوخا" في إشبيلية، إسبانيا.

ماذا قال كريستيانو رونالدو؟

وكتب رونالدو عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام": "لم نحصل على النتيجة التي أردناها وودعنا المنافسة قبل أن نريد، لكننا فخورون برحلتنا، وقدمنا كل شيء لنفوز بلقب أوروبا مرة أخرى، وهذه المجموعة من اللاعبين لايزال لديها الكثير لتقدمه من أجل سعادة البرتغاليين"

وتابع نجم يوفنتوس "لم تتوقف جماهيرنا عن دعم الفريق بلا كلل من البداية إلى النهاية، ركضنا وحاربنا من أجلهم لنصل إلى مستوى الثقة التي وضعوها فينا، لكن لم نتمكن من الوصول إلى حيث أردنا جميعًا، إليكم شكرنا الصادق والعميق".

وأتم "مبروك لبلجيكا وبالتوفيق لجميع المنتخبات المستمرة في المنافسة، وسنعود أقوياء"

مشوار كريستيانو في يورو 2020 قبل الوداع المبكر

رغم تألق صاحب الـ36 عامًا في دور المجموعات وتسجيله 5 أهداف يتصدر بها حاليا ترتيب هدافي المسابقة، لكنه لم يستطع قيادة منتخب بلاده أبعد من الدور الثاني وخرج مبكرا من يورو 2020.

وكان رونالدو بحاجة لتسجيل هدف وحيد في هذه المباراة لينفرد بصدارة قائمة أبرز الهدافين مع منتخبات بلادهم في المباريات الدولية على مدار التاريخ والتي يتقاسمها حاليًا مع الإيراني المعتزل علي دائي برصيد 109 أهداف لكل منهما.

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