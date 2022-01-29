رونالدو يتوج بجائزة الهداف الأفضل في تاريخ كرة القدم

حظى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بتكريم رائع خلال تواجده بدبي، بحصوله على جائزة أفضل هداف في تاريخ الكرة العالمية.

رونالدو يتواجد حاليًا في الإمارات العربية المتحدة، من أجل قضاء فترة الراحة الشتوية مع عائلته، ولكنه لم يتوقف عن حصد الجوائز.

وجاء ذلك بعدما تم تكريمه في مركز دبي للمعارض، على ما سجله طوال مسيرته المهنية مع الأندية ومنتخب بلاده.

وقال صاحب الـ36 سنة بعد حصوله على الجائزة:"لم أتوقع هذه اللحظة، برؤية هذا العدد من الأشخاص ينتظرونني، أنتم يا رفاق حافزي للعب كرة القدم".

وأضاف:"بدونكم ستفقد اللعبة الكثير من قيمتها، لأننا نلعب بتوجيه وقيادة من الجماهير".

واختتم حديثه:"لا أمتلك الكثير من الكلمات لوصف إحساسي أكثر من ذلك".

يذكر أن البرتغالي المخضرم سجل 803 هدفًا على مدار مسيرته الكروية مع المنتخب والأندية التي لعب لها.

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