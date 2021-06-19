بيل: رونالدو هو الأفضل وكين لا يؤمن بالفضائيين!

النجم الويلزي متمسك برأيه حول الكائنات الفضائية

أكد جاريث بيل جناح ريال مدريد المعار إلى توتنهام، أن كريستيانو رونالدو هو الزميل الأفضل الذي لعب بجواره طوال مسيرته.

صاحب الـ31 سنة انتقل إلى ريال قادمًا من توتنهام في 2013، في صفقة وصلت قيمتها إلى 101 مليون يورو.

بيل لعب بجوار رونالدو لفترة طويلة، وحقق معه العديد من الإنجازات قبل رحيل البرتغالي إلى يوفنتوس في 2018.

النجم الويلزي قال لشبكة "سكاي سبورتس" عن رونالدو:"بالنسبة لي هو الزميل الأفضل بسبب الفترة التي قضاها بمستوى ثابت لسنوات طويلة".

وأضاف:"لقد ساعدني خلال بداية فترتي مع ريال مدريد لأنه يجيد تحدث الإنجليزية، اللغة التي لم أتحدث سواها بتلك الفترة".

وتابع:"ما ساعدني أيضًا هو وجود لوكا مودريتش الذي لعبت معه قبل انضمامي للفريق، وكذلك بول كليمينت مساعد كارلو أنشيلوتي".

وتطرق كذلك إلى موضوع آخر وهو الأطباق الطائرة، التي سبق أن تحدث عنها في أكثر من مناسبة سابقة.

واستكمل بيل:"الدليل على وجود الكائنات الفضائية في كل مكان، الناس بحاجة إلى البحث لأن الموضوع مثير للاهتمام".

وأنهى حديثه:"هاري كين لا يؤمن بذلك لأنه لم يقم بالبحث الكافي، أقنعت جو رودون بالأمر لكنه لا يزال على الحياد، كمية الأطباق الطائرة التي تم مشاهدتها لا يمكن أن تكون خاطئة أبدًا".

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يذكر أن بيل يتواجد حاليًا مع منتخب ويلز في بطولة يورو 2020، حيث يستعد لمواجهة حاسمة أمام إيطاليا، غدًا الأحد بالجولة الثالثة لدور المجموعات.