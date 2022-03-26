"رونالدو معلم شباب مانشستر يونايتد، واحضر التدريبات لمشاهدته"

كشف لاعب مانشستر يونايتد أنتوني إيلانجا عن مدى التأثير الذي يفعله زميله كريستيانو رونالدو عليه.

حيث أن السويدي الذي حقق موسمًا مميزًا مع اليونايتد، لعب إلى جانب رونالدو في عدة مناسبات هذا الموسم ويشعر بأنه محظوظ للعب مع قائد المنتخب البرتغالي.

وتحدث لاعب الشياطين الحمر الشاب إلى الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد، حول تأثير رونالدو عليه داخل وخارج الملعب.

قال إيلانجا: "إنه لأمر جيد حقًا أن يكون رونالدو مرشدًا، حيث أنني أذهب للتدريب مبكرًا جدًا وأراه هناك".

وواصل: "إذا خضنا مباراة في اليوم السابق، فإننا نتحدث عن المباراة أو التدريب".

وتابع: "إنه شخص جيد حقًا، ليس فقط بسبب ما يفعله على أرض الملعب، ولكن أيضًا ما يفعله خارجه".

وأوضح: "إذا كنا نحن اللاعبين الشباب بحاجة إلى أي مساعدة، فيمكننا التحدث إليه، لذلك فهو شخص جيد حقًا".

وعن تطور اللاعب السويدي هذا الموسم قال: "كل شيء يبدأ في الملعب التدريبي، والنظر إلى ما يفعله اللاعبون الأكبر سنًا وتدوين الملاحظات منهم".

واختتم: "ليس فقط من الناحية الفنية للعبة، ولكن الجانب التكتيكي أيضًا، وماذا يفعلون عندما يكونون بدون الكرة، أحب التحدث إلى اللاعبين الأكبر سنًا للحصول على المشورة".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يستعد لمواجهة نادي ليستر سيتي السبت المقبل في الجولة ال 31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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