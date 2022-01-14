رونالدو: أشعر أنني في الثلاثين وأطمح للعب حتى الثانية والأربعين!

ناقش النجم كريستيانو رونالدو مدى تأثير تقدمه في العمر على الأداء في أرضية الملعب، والموعد الذي يظن أنه قد يعتزل فيه لعب الكرة.

ورغم بلوغه السادسة والثلاثين، يواصل البرتغالي صولاته وجولاته في الملاعب، وسجل حتى الآن 14 هدفاً مع مانشستر يونايتد الموسم الجاري.

ماذا قال رونالدو عن تقدمه في العمر؟

وتحدث مهاجم يوفنتوس السابق مع "ESPN" النسخة البرازيلية: "أشعر بالسعادة لكوني لاعب أثبت أن الاستمرارية هي المفتاح الهام للاستمرار باللعب في أعلى المستويات وتقديم أفضل العروض".

وأضاف: "جينياً، أشعر أنني في الثلاثين من عمري، أهتم بجسدي كثيراً وكذلك عقلي، الأمر الذي تعلمته بعد بلوغي الثالثة والثلاثين، الجسد سيقدم النتائج إذا أنت أردت، ولكن المعركة الحقيقية هي العقل".

واستمر كريستيانو: "المرور بعدة أمور وهدفك هو البقاء في القمة الأمر الأصعب، وهذا ما أفعله لسنوات، أعمل وأركز كثيراً على العمل على عقلي، أعرف أن جسدي سيطاوعني لأنني أستمع له وأحترمه كثيراً".

وأكمل: "الحياة لحظات مهمة، الجيد والسيء، عندما تسقط يجب أن تنهض سريعاً، أنا سعيد، أريد البقاء هنا ولنرى ما سيحدث مستقبلاً، أريد أن أرى إذا كنت سألعب حتى 40، 41، أو 42 سنة، ولكن الهدف اليومي هو الاستمتاع باللحظة".

ماذا يظن رونالدو بخصوص المقارنة بينه وبين أساطير الألعاب الأخرى؟

وطرحت الشبكة العالمية سؤالاً على رونالدو بخصوص إمكانية استمراره في اللعب مثل ليبرون جيمس أو توم برادي حتى عمر متقدمة: "أعتقد أن نقطة مهمة للغاية هي الفرق بين الرياضات".

وأتبع: "ذكرت مجموعة مميزة من الرياضيين النشطين لعدة سنوات بالفعل، برأيي، لا يوجد رياضة بها كل هذا الحمل البدني مثل كرة القدم، كرة السلة على سبيل المثال بها فترات راحة كثيرة، ولكن لا أريد الدخول في هذا النقاش والتوسع".

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