الهلال وباريس وبرشلونة .. وجهات محتملة لرونالدو لو رحل عن مانشستر يونايتد

شهدت الأيام الماضية الكثير من التطورات والتكهنات بخصوص النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو ورحيله بعد عام وحيد فقط من عودته للشياطين الحُمر.

رونالدو لا يعيش أفضل أيامه منذ العودة إلى أولد ترافورد، وهو ما دفعه للتفكير بالمغادرة بينما لا يزال عقده ساريًا حتى صيف 2023.

التقارير أشارت إلى غضب مهاجم مانشستر يونايتد وقلقه حيال الحالة المتذبذبة التي يعيشها الفريق في الآونة الأخيرة، لا سيما العلاقة التي تجمعه مع المدرب المؤقت، رالف رانجنيك في ظل وجود عدم الاقتناع داخل أولد ترافورد بقدرات الألماني بعد أول شهر يقضيه كمدرب للنادي الإنجليزي.

"ذا صن" زعمت في تقرير لها أن رونالدو طلب من وكيله جورج مينديش القدوم إليه في إنجلترا لإجراء محادثة أزمات وإيجاد حل لوضعه الذي لا يرضى عنه في مانشستر يونايتد.

وفي هذا التقرير سنستعرض معًا الخيارات المتاحة والممكنة أمام النجم البرتغالي حال خروجه من مانشستر يونايتد الفترة المقبلة..

برشلونة

ظهور تكهنات خروج رونالدو من أولد ترافورد أمر لم يمر مرور الكرام على الإعلام الإسباني وسرعان ما بدأ شائعات ارتباط مهاجم ريال مدريد السابق بالنادي الكتالوني من جديد.

بالنظر إلى الوضع غير المريح الذي يعيشه رونالدو، ومع العلاقة الرائعة التي تربط مينديش مع إدارة برشلونة متمثلة في جوان لابورتا رئيس النادي، وماتيو أليماني المدير الرياضي، كانت هذه الحُجة وراء ارتباط البرتغالي بالانتقال إلى "البلوجرانا" مرة أخرى.

ورغم العداء الكبير الذي أظهره صاروخ ماديرا للنادي الكتالوني خلال فترة لعبه مع المرينجي إلا أن حاجة تشافي هيرنانديز إلى هداف في الفريق تجعل الأمر لا يبدو مستبعدًا.

ريال مدريد

عودة رونالدو إلى مدريد؟ ربما أمر غير مرجح بعض الشيء مع وجود فلورنتينو بيريز على مقعد الرئاسة لكن لما لا، البرتغالي عاد إلى بيته القديم بصورة قريبة من ذلك.

الجميع يتذكر ما حدث في الصيف بين رونالدو والمانشستريين، وكيف كان أقرب إلى أزرق مانشستر، العديد من التكنهات خرجت في هذا الصدد لكن لا شك أن ارتباط اسم صاروخ ماديرا أحد أعلام الشياطين الحمر بالغريم التقليدي، حث النادي على التحرك السريع لضمه.

ربما سيحدث نفس الأمر مع إدارة ريال مدريد إذا أصبح انتقاله إلى برشلونة أكثر حقيقة، رفض مشاهدة كريستيانو بقميص الخصم اللدود سيحرك بيريز نفسه.

باريس سان جيرمان

عاش العملاق الفرنسي صيف ربما لن يعيشه مرة آخرى في السنوات القليلة المقبلة، حصل على ليونيل ميسي ومن قبله سيرخيو راموس ودوناروما والكثير من نجوم دوريات أوروبا.

وخلال هذا الصيف ارتبط رونالدو بالفعل للانتقال إلى باريس قبل انضمامه إلى يونايتد، الأمر في ذلك الوقت لم يبدو مستبعد في ظل محاولة النادي الفرنسي على الأفضل من أجل فريق يفوز بدوري أبطال أوروبا.

لم يمر سوى الشق الأول من الموسم وحتى الآن لم يقدم هذا الفريق "الذي لا يقهر" الأداء المأمول، مما يضع التساؤل حول لما لا ينضم صاروخ ماديرا إلى تلك الباقة من النجوم؟ الأموال موجودة والرغبة في الحصول على أفضل لاعبين في العالم يبدو أنها لن ترحل.

الهلال السعودي

لا ينفك الدوري السعودي بشكل خاص والسعودية بشكل عام في البحث عن واجهة أفضل في كرة القدم، الأمر بدأ عندما استحوذ صندوق الاستثمار السعودي على ناد نيوكاسل يونايتد في حين لا تتوقف أندية الدوري نفسه في البحث عن نجوم العالم.

يصرف نادي الهلال السعودي سنويًا مبالغ كثيرة من أجل فقط الحصول على نجوم كرة القدم في المراحل الأخيرة من مسيرتهم الكروية لأسباب تتراوح ما بين الفنية والتسويقية.

انضمام رونالدو إلى نادي الهلال، على الرغم من صعوبة تحقيقه على المدى المنظور، إلا أنه يأتي بعد تجارب مبشرة في معظمها، فقد شهد الدوري السعودي عبر تاريخه مشاركة عدد من النجوم الكبار، بالإضافة إلى بروز نجوم لم يسبق لهم أن لبسوا ثوب الشهرة، قبل أن تتفتق مواهبهم في ملاعب المملكة.