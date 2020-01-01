تياجو: ابني مشجع لبايرن ميونخ وأسلوبي ليس لبرشلونة

الدولي الإسباني يكشف عن تأثير جوارديولا في مسيرته كلاعب

أجرى لاعب وسط بايرن ميونخ تياجو ألكانتارا مقابلة حصرية مع صحيفة "إندبندنت" البريطانية، تحدث خلالها عن بداياته كلاعب وكيف عمل على تطوير نفسه إلى أن وصل للصورة التي يبدو عليها في الوقت الراهن.

وقال ذو الأصول البرازيلية "بالنسبة للاعب الوسط، ليس لديه الوقت الكافي لتحديد تحرك زميله المتقدم إلى الأمام، إذا لم تتخذ القرار المناسب من خلال تحركاته، فلن تنجح في مهمتك. عليك توقع المباراة، وكيف ستوجد المساحات ومن أين يأتي اللاعبين من حولك".

وأضاف "هي في الأساس غريزة عب الوسط، أن تعرف أين تلعب الكرة، وهذا يأتي من كثرة الاحتكاك والخبرة على مدار سنوات، بعدها يصبح الأمر طبيعيًا".

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من جهة أخرى سُئل عن ميول ابنه وناديه المفضل، فأجاب "ابني بافاري، إذ أنه وُلد هنا لذلك لديه علاقات كثيرة ويشعر بأن جذوره بافارية. بايرن ميونخ نادي عالمي ومثل العائلة،ويمكنك التنقل بسهولة هنا وكن صديقًا لمن يعملون في (سابينير ستراسيه)، ستشعر أنك في بيتك".

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ورغم أنه ترعرع أمام تشافي هيرنانديز وتشافي إنييستا وباقي عناصر الجيل الذهبي للفريق الكاتالوني، إلا أنه لا يرى نفسه سوى نموذج أولى لأبناء أكاديمية لا ماسيا.

وفي هذا الصدد قال "أسلوبي ليس فقط بسبب برشلونة، هناك أيضًا أسلوبي البرازيلي، لقد تعلمت فلسفة كرة القدم وفهمت قواعد اللعبة في برشلونة، والباقي خبرات متراكمة على مدار السنين".

وعن تأثير جوارديولا في مسيرته بالعمل معه في برشلونة وبايرن ميونخن قال "من بين كل المدربين الذين تعاملت معه في البرسا أو هنا، كان جوارديولا الأكثر كثافة وتركيزًا، دائمًا لديه نفس توتر المباريات حتى في الحصص التدريبية".

وختم حديثه "مع مدربين آخرين، أحيانًا تكون التدريبات مجرد تمارين خفيفة، لكن بالنسبة لجوارديولا، دائمًا يركز على التدريبات مثل المباريات الرسمية".

وسيكون تياجو ورفاقه في بايرن ميونخ على موعد خارج التوقعات ضد تشيلسي على ملعبه "ستامفورد بريدج" غدًا الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.