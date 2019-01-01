روما ونابولي يتصارعان على نجم أرسنال

هل تحدث الصفقة؟

تضع إدارة روما أعينها نصب سياد كولاسيناك، الظهير الأيسر لأرسنال، من أجل التعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

كولاسيناك كان من ضمن الخيارات الأساسية لدى المدرب المُقال أوناي إيمري، غير أن الوضع لم يعد مضمونًا له بعد وصول مايكل أرتيتا لقيادة الجانرز.

إدارة روما تضع في اعتبارها تعويض ظهيرها الأيسر أليكساندر كولاروف، والذي سينتهي عقده في الصيف المقبل، ويحق له التوقيع لأي نادٍ خلال يناير بعد عدم الوصول إلى اتفاق معه حتى الآن.

كولاسيناك سيكون خيارًا مميزًا بالنسبة للجيالروسي، لكن من المتوقع أن يجدوا منافسة من قبل نابولي، فالفريق الجنوبي أيضًا من ضمن المهتمين بخدمات الدولي البوسني.

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في الوقت نفسه، فإن روما تضع فاكوندو ميدينا، الظهير الأيسر لريفر بليت، كخيار ثانٍ حال فشل التعاقد مع كولاسيناك، بعد بروز صاحب الـ20 عامًا كواحد من أبرز اللاعبين في أمريكا اللاتينية مؤخرًا.

صحيفة "كوريري ديلو سبورت" أكدت أيضًا على أن كريس سمولينج هو الأولوية بالنسبة لباتراتشي، المدير الرياضي لروما، إذ أن الوصول إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد حول ضمه بشكل نهائي هو أكثر ما يشغل بال النادي العاصمي حاليًا.

باتراتشي سوف يُقدم عرضًا في يناير المقبل لسمولينج نظير 20 مليون يورو، في الوقت الذي يرغب فيه اللاعب بالاستمرار في الأولمبيكو، إلا أن الأمر لن يكون بالسهل فالنادي الإنجليزي متسمك بإعادة لاعبه بعد الأداء المبهر له هذا الموسم.