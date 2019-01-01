رئيس نابولي: جاتوزو سيعيد بريق الفريق

رئيس نادي نابولي يثق في مدربه الجديد

أبدى أوريليو دي لورينتيس، رئيس نادي نابولي ثقته في جينارو جاتوزو مدرب الفريق الجديد، مشيراً إلى أنه سيعيد الفريق إلى مكانته التي يستحقها.

وأعلن فريق الجنوب الإيطالي، تعاقده مع جاتوزو خلفاً لكارلو أنشيلوتي الذي رحل عن صفوف الفريق مؤخراً.

وقال دي لورينتس في تصريحات صحفية: "أعزائي مشجعين نابولي نلتقي معاً في هذا الوقت من العام لنشارك الأفراح بين أحبابنا وعائلاتنا".

وواصل: "في الأشهر القليلة الماضية، كرة القدم لم تجلب لنا النجاح والرضا الذين كانوا معنا في الماضي".

وتابع: "ولكني متأكد أنه بفضل جاتوزو والعمل الجاد ووحدتنا سنعود للإشراق من جديد".

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وحقق جاتوزو فوزه الأول مع نابولي مع نابولي، يوم الأحد الماضي، على حساب ساسولوو بهدفين لهدف في مباريات الجولة الـ 17 من الدوري الإيطالي.

جدير بالذكر أن نابولي يحتل المركز الثامن من ترتيب السيري آ، برصيد 24 نقطة.