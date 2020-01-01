روديجير: العنصرية انتصرت.. أنا البعبع

غاضب للغاية..

عبّر أنتونيو روديجير، مدافع تشيلسي، عن غضبه وخيبة أمله مما حدث في مباراة توتنهام من قبل الجماهير، واعتبر أن العنصرية قد انتصرت بوضوح شديد.

روديجير تعرض في مباراة الدور الأول بين الفريقين في ملعب توتنهام لبعض الهتافات العنصرية، قبل أن يتعرض لصيحات استهجان كبيرة من الجمهور خلال مباراة أمس السبت في الستامفورد بريدج.

الدولي الألماني بدوره عقّب على الأمر بقوله "لقد فازت العنصرية. إن الأمر يدل على أن العنصريين قد فازوا لأنهم بالفعل عادوا مجددًا إلى الملاعب.".

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كما أضاف "لن يتم معاقبتهم بعد الآن، بينما صرت أنا البعبع الآن!.".

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"الأمر لا يعني أنني لن أرفع صوتي أو أستسلم، سأرفع صوتي مجددًا ودائمًا في هذه القضية، ولكنني وحيد في هذا الصدد. يجب على الجميع النظر إلى منازلهم أولًا."

واستطرد "عندما تعرضت للعنصرية في إيطاليا سمعت دائمًا الناس تقول أن هذا الأمر طبيعي في إيطالي، يجب أن يبدأ كل إنسان بنفسه من منزله أولًا ثم يتحدث عن الآخرين، لا يوجد بلد كامل تحت السيطرة.".

وأتم "يمكنني أن أكتب منشورًا على تويتر أو انستجرام، ولكن ما الفائدة؟ في نهاية المطاف أنت وحدك.".

يذكر أن كالياري في إيطاليا قد أوقف عددًا من مشجعيه عن دخول الملعب مدى الحياة بسبب العنصرية، بينما لم تدين الشرطة البريطانية أي أحد بعد في واقعة روديجير بملعب توتنهام، وفضلت الاستنكار وانتقاد الأمر فقط.