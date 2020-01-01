جيرارد يريد منافسة مورينيو ويحضر نفسه لتدريب ليفربول

ستيفين جيرارد نجم ليفربول السابق والمدير الفني الحالي لرينجرز الاسكتلندي يتمنى تدريب ليفربول ويشيد بمدرب تشيلسي فرانك لامبارد.

أشاد ستيفين جيرارد نجم فريق ليفربول السابق والمدير الفني الحالي لرينجرز الاسكتلندي بزميله المعتزل في منتخب إنجلترا فرانك لامبارد مدرب تشيلسي الحالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جيرارد وكشف خلالها عن أمله في تدريب ليفربول بأحد الأيام مؤكدًا أنه يحاول التطوير من نفسه من أجل هذا اليوم، كما تطرق للحديث عن رغبته في منافسة جوزيه مورينيو.

وقال جيرارد: "أنا معجب بفرانك للغاية، هو يقود تشيلسي في الوقت الحالي بأفضل دوري بالعالم خلال فترة صعبة تم منع النادي فيها من الانتقالات، أشعر بالفخر به كونه زميل سابق لي".

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وأضاف: "بكل تأكيد سيكون هناك مقارنات بيني وبين فرانك، لقد حدث ذلك عندما كنا نلعب كرة القدم وسيحدث من جديد الآن".

وأكمل: "أنا متأكد أن فرانك يملك نفس الأفكار لكن أيضًا أريد أن أنافس جوزيه مورينيو، وأفهم لماذا يعتقد البعض أنني يجب أن أتولى المسؤولية بعد كلوب، ربما لأنني كنت قائد الفريق لسنوات طويلة وقطاع كبير من الجماهير يريد عودتي".

وأنهى تصريحاته: "ربما لا أكون جاهزًا لتولي تدريب ليفربول في الوقت الحالي، أنا ذكي بما فيه الكفاية لأعلم أن الإدارة تحتاج لتراني الرجل الصحيح لذلك العمل، وحتى أكون كذلك يجب أن أتحضر بشكل جيد للغاية".

جدير بالذكر أن جيرارد يعمل مديرًا فنيًا لفريق رينجرز منذ يونيو عام 2018 ويستمر عقده حتى صيف 2024.