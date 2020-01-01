رئيس ليون يغلق الباب في وجه تشيلسي بشأن ديمبيلي

اللاعب ليس للبيع..

شدد ميشيل أولاس، رئيس ليون، على أن مهاجمه موسى ديمبيلي لن يُغادر صفوف النادي الفرنسي خلال يناير الحالي.

تشيلسي كان أكثر المهتمين بالظفر بخدمات ديمبيلي في الأيام الماضية، ولكن ليون أعلن عبر بيان رسمي استحالة حدوث هذا الأمر.

واليوم خرج أولاس ليُغلق الباب نهائيًا في وجه الفريق اللندني، حيث قال "موسى لن يغادر، إنه يريد أن يستمر معنا وهذه هي أفضل وسيلة لتطوره هنا.".

كما تابع "كانت هناك عروض له وللاعبين آخرين، ولكن لا أحد نريد أن نحتفظ به سوف يغادر في يناير.".

إدارة تشيلسي نظرت إلى ديمبيلي كخليفة لأوليفيه جيرود، والذي سيرحل عن الستامفورد بريدج خلال الساعات المقبلة بعدما ظلّ خيارًا ثالثًا لا يحظى بالمشاركة كثيرًا مع فرانك لامبارد.

ديمبيلي جذب الأنظار إليه هذا الموسم بعدما سجل 10 أهداف خلال الدور الأول من الليج آ على الرغم من البداية المخيبة للآمال لليون حتى الآن.

ويحتل ليون المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، مع وصوله لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وقد أوقعته القرعة في مواجهة يوفنتوس.

يذكر أن ليون قد قاسى مؤخرًا إصابة نجمه الأول ممفيس ديباي بالرباط الصليبي وغيابه لنهاية الموسم، وهو الأمر نفسه للنجم الثاني جيف ريني أديلايد.