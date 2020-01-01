رودجرز: الناس سيدركون قيمة كوتينيو إذا عاد للدوري الإنجليزي

معلومات مثيرة..

كشف برندان رودجرز، المدير الفني لليستر سيتي، أنه قد حاول بالفعل التعاقد مع فيليب كوتينيو عندما كان مدربًا للشباب في تشيلسي، غير أن اللاعب انتقل إلى إنتر في نهاية المطاف.

وانضم رودجرز لتدريب شباب تشيلسي عندما كان جوزيه مورينيو مدربًا للفريق الأول عام 2004، قبل أن ينخرط في مسيرة تدريبية طويلة وينتهي به المطاف مع الثعالب منذ الموسم الماضي.

وبمجرد وصول رودجرز لتدريب ليفربول في عام 2013، تذكر هدفه القديم كوتينيو وأقدم على شرائه من إنتر في صفقة كانت من أهم صفقات الريدز في العقد الأخير.

المزيد من الفرق

المدرب الأيرلندي تحدث للصحافة قائلًا "عندما كنت أنظر إلى الفريق في أول ستة أشهر لي، كنت أشعر بأن هناك بعض المكونات نفتقدها. كوتينيو كان أحد اللاعبين الذين أعرفهم من تشيلسي".

كما أضاف "لقد حاولنا التعاقد معه عندما كان في الرابعة عشر من عمره، لكن لم تسر الأمور لأنه بالفعل كان قد اتفق مع إنتر".

"في ليفربول، تحدثنا عنه في الصيف وظللنا نراقبه، وفجأة أصبح متاحًا وفكرت حينها أن نتعاقد معه على الفور."

اقرأ أيضًا.. عقبة جديدة تقف في طريق ريال مدريد لضم نجم الدوري الألماني

ازدهر كوتينيو في 5 أعوام رفقة ليفربول حيث أحرز 54 هدفًا خلال 201 مباراة بالقميص الأحمر في مختلف المسابقات وقبل أن ينتقل في صفقة مثيرة للجدل إلى برشلونة صيف 2018.

ورغم فشله الذريع في برشلونة ومن ثم الأداء المتواضع جدًا رفقة بايرن ميونخ الذي جعل مستقبل اللاعب مجهولًا، يؤمن رودجرز أن حال عودة كوتينيو للبريميرليج فإن الجميع سيدرك قيمته بالصورة المناسبة.

"من المحزن أن أرى وأسمع الناس وهم يقللون منه الآن، هذا الصبي لاعب من طراز عالي وإذا عاد إلى الدوري الإنجليزي سيوضح أنه حقًا من الطراز العالمي."

الجدير بالذكر أن توتنهام أو تشيلسي هما الوجهتان الأقرب لاحتضان صاحب الـ27 عامًا على سبيل الإعارة في الموسم المقبل في ظل استحالة دفع 100 مليون هذا الصيف بعد الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا.