عقبة جديدة تقف في طريق ريال مدريد لضم نجم الدوري الألماني

تقارير صحفية إسبانية تؤكد أن ريال مدريد مجبر على تأجيل مسعاه لضم اللاعب كاي هافيرتس من صفوف باير ليفركوزن.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي ريال مدريد سيضطر لتأجيل ضم اللاعب كاي هافيرتس من صفوف باير ليفركوزن الألماني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" والتي أكدت أن الظروف الحالية للكرة العالمية وتراجع اقتصاد الأندية تسبب بشكل مباشر في توقف كل شيء.

وكان ريال مدريد قد وصل لمرحلة متقدمة من المفاوضات مع باير ليفركوزن بحسب ما أوضحت الصحيفة قبل أن تسوء الظروف في العالم أجمع.

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وأكدت الصحيفة أن تأجيل الصفقة قد يتسبب في فشلها بشكل تام، فقد يرحل عن صفوف ليفركوزن قريبًا نحو وجهة مختلفة.

وكان نادي بايرن ميونخ قد أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات اللاعب، وهو التهديد الأكبر بالنسبة للنادي الملكي في تلك الصفقة.

ويقدم هافيرتس مستويات مميزة رفقة باير ليفركوزن في الموسم الجاري، بالأخص بعد العودة من التوقف الأخير، وهو ما لفت أنظار الكثير من كبار أوروبا له.

جدير بالذكر أن هافيرتس كان قد شارك في 114 مباراة بالدوري الألماني رفقة باير ليفركوزن وسجل 35 هدفًا وصنع 24، وكل ذلك وهو لا يزال في عمر الـ 20 فقط.