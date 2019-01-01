روبي كين يتحدى هاري كين لتحطيم رقم قياسي
التعليقات()
Getty
أبدى الأيرلندي روبي كين اعتقاده بأنه هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبر هو الأفضل في العالم بالوقت الحالي في المركز رقم 9.
وقال كين في تصريحاته لسكاي سبورتس:"أنا واثق أنه سيبقى مع النادي لوقت طويل فهو يحب الحياة هنا، لا يوجد شك في قدرته على اللحاق برقم جيمي جريفز".
وأضاف:"ما أحبه في هاري هو أن الكل يتحدث عن احتفاظه بالجودة للعام القادم في كل عام، وهو يواصل فعل ذلك".
وأوضح:"بالنسبة لي في هذه اللحظة هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم".
ويملك كين 160 هدفاً بقميص توتنهام هوتسبر، ما يجعله رابع الهدافين التاريخيين للنادي، وهو الرقم الذي يحتله جيمي جريفز بـ266 هدفاً.