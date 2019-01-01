رسمياً - هيديرسفيلد يعادل الهبوط الأسرع في تاريخ الدوري الإنجليزي

تجربة مُحبطة لهيديرسفيلد في البريميرليج هذا الموسم

ودع فريق هيديرسفيلد تاون بطولة الدوري الإنجليزي، بعد السقوط أمام نظيره ليستر سيتي بثنائية نظيفة.

هيديرسفيلد خاض المباراة في الجولة الثانية والثلاثين من البريميرليج، طامحاً في تفادي الهزيمة بأي طريقة.

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ثنائية من لوكا ميلافوجيفيتش وباتريك فان أنهولت، أنهت على أحلام الفريق في البقاء بالبطولة.

النتيجة جعلت رصيد هيديرسفيلد يصل إلى 14 نقطة، مقابل 33 لصالح بيرنلي السابع عشر، ليُسجل هبوطه رسمياً.

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وجاء ذلك بعد انتصاري بيرنلي على ولفرهامبتون وساوثهامبتون على حساب برايتون، حيث أصبح على بعد 19 نقطة من منطقة الأمان.

ويعادل هذا الهبوط الحالة الأسرع في تاريخ البطولة، منذ ديربي كاونتي في 2008 حيث انتهت آماله قبل النهاية بست جولات.

وجاء وداع فريق المدرب جان ستيوارت في يوم 29 مارس 2008، أي قبل يوم واحد من نفس هبوط هيديرسفيلد مساء اليوم السبت.