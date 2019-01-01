ليفاندوفسكي مستاء من ضعف هجوم بايرن ميونيخ أمام ليفربول

لم يكن البافاري الذي اعتدناه

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أبدى المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي استياءه من أسلوب بايرن ميونيخ الألماني، أمام ليفربول الإنجليزي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وودع الفريق البافاري المسابقة لأول مرة منذ 2011، بالخسارة بنتيجة 3-1 أمام جماهيره رغم فرض التعادل السلبي ذهاباً على ليفربول.

وقال الهداف البولندي: "لم نلعب بأسلوب هجومي لذلك ليفربول لعب بشكل أسهل، لم نحاول التسجيل فعليا والتقدم للامام، لم نبذل المجهود الكافي للعب كرة قدم هجومية ولم نخلق الكثير من الفرص وهذه مشكلتنا اليوم".

وواصل عن تراجع أداء الفريق: "نعم عرفنا أننا سنواجه العديد من الصعوبات، لكن اليوم لم نكن بمستوانا الحقيقي".

وعن هدف البافاري: "بالتأكيد سنركز الآن على الدوري الألماني والبحث عن هدفاً جديداً وسنواصل عملنا ونحاول الفوز بما هو متاح لنا".

بايرن يودّع البطولة من دور الـ 16 لأول مرة منذ 2011 🙄

في عام 2011 برشلونة فاز باللقب 😉

في عام 2011 مانشستر يونايتد كان رفقة فالنسيا في دور المجموعات🧐

في عام 2011 مانشستر يونايتد وصل للنهائي🤨

هذا العام مانشستر يونايتد كان رفقة فالنسيا في المجموعات🤔#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/jm3L034gxr — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 13, 2019

وأتم: "ما حدث أمراً حزينا وكان لدينا أفضل مما فعلناه".

وتغيب الفرق الألمانية عن ربع نهائي دوري الأبطال لأول مرة منذ 2005-06.