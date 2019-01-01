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دوري أبطال أوروبا

ليفاندوفسكي مستاء من ضعف هجوم بايرن ميونيخ أمام ليفربول

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لم يكن البافاري الذي اعتدناه
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أبدى المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي استياءه من أسلوب بايرن ميونيخ الألماني، أمام ليفربول الإنجليزي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وودع الفريق البافاري المسابقة لأول مرة منذ 2011، بالخسارة بنتيجة 3-1 أمام جماهيره رغم فرض التعادل السلبي ذهاباً على ليفربول.

وقال الهداف البولندي: "لم نلعب بأسلوب هجومي لذلك ليفربول لعب بشكل أسهل، لم نحاول التسجيل فعليا والتقدم للامام، لم نبذل المجهود الكافي للعب كرة قدم هجومية ولم نخلق الكثير من الفرص وهذه مشكلتنا اليوم".

وواصل عن تراجع أداء الفريق: "نعم عرفنا أننا سنواجه العديد من الصعوبات، لكن اليوم لم نكن بمستوانا الحقيقي".

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وعن هدف البافاري: "بالتأكيد سنركز الآن على الدوري الألماني والبحث عن هدفاً جديداً وسنواصل عملنا ونحاول الفوز بما هو متاح لنا".

وأتم: "ما حدث أمراً حزينا وكان لدينا أفضل مما فعلناه".

وتغيب الفرق الألمانية عن ربع نهائي دوري الأبطال لأول مرة منذ 2005-06.

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