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دوري أبطال أوروبا

إصابة ديمبيلي تعود أمام ليون

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Gonzalo Arroyo Moreno
إصابة مباراة رايو فاييكانو تجددت أمام ليون مع ديمبيلي

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    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

تجددت إصابة الفرنسي عثمان ديمبيلي، لاعب برشلونة، أمام أوليمبيك ليون الفرنسي في المباراة التي جمعت بين الفريقين في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ديمبيلي سجل هدفًا في ليلة اكتساح ليون بخماسية لهدف ووصول البلوجرانا إلى ربع النهائي للمرة 12 على التوالي.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ الديمبوز عانى من تجدد الإصابة التي تعرض لها أمام فاييكانو عقب المباراة وسوف يخضع للفحوصات الطبية صباح اليوم، الخميس، للوقوف على مدى خطورة الإصابة.

وأوضحت أنّ اللاعب لم يعاني شيئًا أثناء المباراة التي شارك فيها بديلًا بالدقيقة 70 لكنّ الآلام عاودته عقب الصافرة.

ومن المرجح استبعاده أمام ريال بيتيس قبل فترة التوقف الدولي كإجراء احترازي.

ديمبيلي سجل 13 هدفًا مع برشلونة خلال الموسم الجاري بجميع البطولات.

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