إصابة ديمبيلي تعود أمام ليون

إصابة مباراة رايو فاييكانو تجددت أمام ليون مع ديمبيلي

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

تجددت إصابة الفرنسي عثمان ديمبيلي، لاعب برشلونة، أمام أوليمبيك ليون الفرنسي في المباراة التي جمعت بين الفريقين في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ديمبيلي سجل هدفًا في ليلة اكتساح ليون بخماسية لهدف ووصول البلوجرانا إلى ربع النهائي للمرة 12 على التوالي.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ الديمبوز عانى من تجدد الإصابة التي تعرض لها أمام فاييكانو عقب المباراة وسوف يخضع للفحوصات الطبية صباح اليوم، الخميس، للوقوف على مدى خطورة الإصابة.

🔝 دون رونالدو بالأمس:

هاتريك في شباك أتليتكو مدريد قادت يوفنتوس إلى ريمونتادا تاريخية! ⚽️⚽️⚽️



🐐 ميسي اليوم:

هدفان ⚽️⚽️

تمريرتان حاسمتان🎯🎯



يدوران في فلك وحدهما! 🌍 #أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/ohPHprP140 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 13, 2019

وأوضحت أنّ اللاعب لم يعاني شيئًا أثناء المباراة التي شارك فيها بديلًا بالدقيقة 70 لكنّ الآلام عاودته عقب الصافرة.

ومن المرجح استبعاده أمام ريال بيتيس قبل فترة التوقف الدولي كإجراء احترازي.

ديمبيلي سجل 13 هدفًا مع برشلونة خلال الموسم الجاري بجميع البطولات.