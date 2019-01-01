رسميًا – لاعب ليفربول السابق يعتزل كرة القدم

الإنجليزي جلين جونسون لاعب ليفربول السابق يلعن عن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي بعد فشله في الانضمام لفريق جديد والرحيل عن ستوك سيتي بالصيف الماضي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن جلين جونسون لاعب فريقي ليفربول وتشيلسي السابق عن اعتزاله لكرة القدم بشكل نهائي بعد فترة بدون نادي تبعت مغادرته لستوك سيتي في الصيف الماضي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها نجم وست هام الأسبق خلال حوار مع مجلة "تووك سبورت" وأكد خلاله أن قراره أصبح نهائيًا.

وقال جونسون: "اليوم سيكون هو اليوم الذي أعتزل فيه كرة القدم بشكل رسمي، لقد عرفت ذلك من منتصف الموسم الماضي".

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وأضاف: "لطالما أردت أن أعتزل كرة القدم في وقت يستطيع فيه جسدي تنفيذ ما أفكر فيه ويشعر بشعور جيد مهما كان ذلك السن".

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وخاض جونسون مسيرة كروية طويلة شهدت نجاحات عديدة كان أبرزها اللعب في بطولتي كأس عالم مع منتخب إنجلترا والمشاركة في 54 مباراة دولية.

جدير بالذكر أن جونسون كان قد غادر ستوك سيتي في الصيف الماضي بعد هبوط الفريق للتشامبيونشيب ولم ينضم لأي فريق طوال تلك الفترة.