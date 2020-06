أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الخميس، عن تعاقده بشكل رسمي مع المهاجم الألماني تيمو فيرنر لاعب لايبزيج.

العديد من الأندية أبدت اهتمامها بضم فيرنر، أبرزها بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد وإنتر وليفربول، ولكن البلوز حسموا السباق بدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب بحوالي 53 مليون يورو.

وقال تشيلسي عبر الموقع الرسمي الخاص به، أن فيرنر سيستمر مع لايبزيج حتى نهاية الموسم الحالي من الدوري الألماني، وسينضم للفريق اللندني في شهر يوليو المقبل.

We have some @TimoWerner news for you! 👀