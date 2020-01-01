رسمياً.. تشيلسي يعلن التعاقد مع فيرنر

صفقة جديدة للبلوز بعد ضم حكيم زياش

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الخميس، عن تعاقده بشكل رسمي مع المهاجم الألماني تيمو فيرنر لاعب لايبزيج.

العديد من الأندية أبدت اهتمامها بضم فيرنر، أبرزها بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد وإنتر وليفربول، ولكن البلوز حسموا السباق بدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب بحوالي 53 مليون يورو.

وقال تشيلسي عبر الموقع الرسمي الخاص به، أن فيرنر سيستمر مع لايبزيج حتى نهاية الموسم الحالي من الدوري الألماني، وسينضم للفريق اللندني في شهر يوليو المقبل.

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We have some @TimoWerner news for you! 👀 — FC (at 🏡) (@ChelseaFC) June 18, 2020

وهو ما يعني أن صاحب الـ24 سنة، سيخوض ما تبقى من دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي بدلاً من النادي الألماني الذي تأهل لدور الثمانية من البطولة.

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وقال فيرنر بعد هذه الخطوة:"سعيد جداً بالانتقال لتشيلسي وفخور بهذه اللحظة، بالانضمام لهذا النادي العظيم، أريد توجيه الشكر للايبزيج وجماهيره على السنوات الرائعة التي قضيتها هنا".

وأضاف:"لايبزيج سيظل دائماً في قلبي، وأتطلع لتجربتي الجديدة مع تشيلسي الموسم القادم ومدربي الجديد وكذلك جمهور الفريق نحو مستقبل حافل بالنجاحات".

🚨 عاجل



تشيلسي يعلن رسميًا عن توقيعه مع المهاجم الألماني تيمو فيرنر. 📝 pic.twitter.com/17v7XkHODQ — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 18, 2020

ويعتبر بذلك فيرنر هو الصفقة الثانية لتشيلسي استعداداً للموسم القادم، بعد المغربي حكيم زياش القادم من أياكس بـ40 مليون يورو.

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يذكر أن فيرنر نجح في هز الشباك 32 مرة هذا الموسم بجميع البطولات مع لايبزيج، مما لفت أنظار العديد من الأندية للحصول على خدماته.