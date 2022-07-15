رسميًا | الدوري السعودي يخطف مبينزا من عمالقة إفريقيا

مهاجم الوداد آخر الأفارقة المنضمين للدوري السعودي

بعد ساعتين تقريبًا من إعلان القادسية السعودي ضم والتر بواليا من الأهلي المصري على سبيل الإعارة لموسم واحد، استقطبت الملاعب السعودية نجمًا إفريقيًا جديدًا هو جي مبينزا مهاجم الوداد المغربي.

مبينزا حظي بموسم ممتاز مع الوداد توجه بالفوز معه بالدوري المغربي ودوري أبطال إفريقيا بعد انتصاره في النهائي على الأهلي المصري بهدفين مقابل هدف واحد، وقد تنافس على خدماته عدة أندية لكنه اختار في النهاية الالتحاق بالدوري السعودي.

من هو النادي السعودي الذي خطف مبينزا من عمالقة إفريقيا؟

نادي الطائي السعودي أعلن رسميًا تعاقده مع مبينزا عبر تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر، وقد نشر مقطع فيديو جميل تضمن عددًا من الأهداف للاعب الكونغولي.

ولم يُوضح النادي الذي يقوده المدرب لويس سييرا أيًا من تفاصيل التعاقد، سواء مدة العقد أو المعلومات المالية المتعلقة به، قبل أن ينشر تصريح لرئيسه تركي الضبعان يكشف خلاله أن العقد سيستمر لموسمين مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.

مبينزا كان قد قضى الموسم الماضي مع الوداد معارًا من رويال أنتويرب البلجيكي، وامتلك النادي المغربي حق شرائه نهائيًا مقابل نصف مليون دولار تقريبًا لكنه فشل في تفعيل البند لعدم توصله لاتفاق مع اللاعب حول تفاصيل عقده الشخصي المالية.

وتنافس الوداد مع مواطنه الرجاء على توقيع مبينزا خلال الأسابيع الماضية، وارتبط اللاعب مؤخرًا بالنادي الأهلي المصري كذلك، إلا أن الطائي تدخل بثقله ونجح في خطف المهاجم الفذ من عمالقة القارة السمراء بعدما لبى له مطالبه المالية والتي وصلت إلى مليون دولار سنويًا كما كشفت بعض المصادر.

ماذا قدم مبينزا في الموسم الماضي مع الوداد؟

المهاجم صاحب الـ22 عامًا لعب 40 مباراة مع الوداد في الموسم الماضي سجل بها 19 هدفًا وصنع 4 وكان أحد أبرز نجوم الفريق وعناصره الهجومية.

ولعب مبينزا 11 مباراة في دوري أبطال إفريقيا ترك خلالها بصمته على 4 أهداف بإحراز 3 وصناعة واحد، وقد ساهم بقوة في الفوز باللقب القاري الثمين.

وتُوج المهاجم الكونغولي هدافًا للدوري المغربي بـ15 هدفًا سجلها خلال 23 مباراة وقد صنع 3 أهداف.

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