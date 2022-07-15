نادٍ سعودي يتواصل مع وكيل كافاني وينتظر الرد

نجم عالمي جديد قد يصل الدوري السعودي

كشف موقع كووورة السعودي عن تواصل أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين مع وكيل المهاجم الأورجواياني إيدينسون كافاني للحديث معه عن إمكانية اللعب في السعودية الموسم القادم.

كافاني غير مرتبط بأي نادٍ حاليًا بعدما انتهى عقده مع مانشستر يونايتد مطلع يوليو الجاري، وقد ارتبط بعدد من الأندية أبرزها مونزا الإيطالي.

من هو النادي السعودي الراغب في ضم كافاني؟

كووورة أوضح أن النصر هو النادي السعودي الذي يسعى للتعاقد مع كافاني، مشيرًا إلى أن مسؤوليه تحدثوا بالفعل مع والتر جوليلموني وكيل كافاني لاستطلاع رأي اللاعب بشأن إمكانية لعبه في الدوري السعودي.

وأوضح الموقع أن مسؤولي النصر أبلغوا الوكيل برغبتهم التعاقد مع كافاني بعقد يمتد لموسمين قادمين، وهم حاليًا في انتظار إجابة اللاعب صاحب المسيرة المذهلة في أوروبا.

وأكد المصدر لكووورة أن التفاصيل الخاصة بالتعاقد لن تُمثل أي مشكلة في المفاوضات حال وافق كافاني على المبدأ، سواء مدة العقد أو الراتب السنوي.

كافاني سبق له ارتداء قمصان باليرمو ونابولي وباريس سان جيرمان في أوروبا، وقد لعب مع مانشستر يونايتد خلال الموسمين الأخيرين 59 مباراة سجل بها 19 هدفًا وصنع 7.

اللاعب حقق رقمًا تاريخيًا مع باريس سان جيرمان إذ أحرز له 200 هدف خلال 301 مباراة، وقد قدم 43 تمريرة حاسمة.

ما هي تحركات النصر في ميركاتو صيف 2022؟

النصر يعيش حالة نشاط كبيرة في سوق الانتقالات الصيفي الجاري، إذ كان قد بدأ بالتخلص من مهاجمه جوناثان رودريجيز ببيعه إلى نادي أمريكا كلوب المكسيكي رغم أنه ضمه في يناير الماضي لتعويض رحيل عبد الرزاق حمدالله.

العالمي تعاقد بعدها مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا لقيادته في الموسم القادم، وقد نجح في التوقيع مع جيلسون كونان ظهير أيسر كوت ديفوار في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع رين الفرنسي.

وأخيرًا أتم النصر التعاقد مع حارس المرمى الكولومبي دافيد أوسبينا مجانًا بعد نهاية عقده مع نابولي، وقد وقع على عقد يمتد لعامين قادمين.

اقرأ أيضًا |

مدربه السابق: إدارة النفيعي الحاقدة خططت ونفذت خطة هبوط الأهلي

مفاجأة .. نادٍ سعودي يطلب استضافة كأس العالم للأندية 2022

يُحيي ذكرى النصر .. الهلال يقترب من لعب مونديال الأندية بالترشيح