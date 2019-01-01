رسميًا - الأهلي يطلب حكامًا أجانب لمواجهتي الزمالك وبيراميدز

شروط خاصة للحكام الذين يرغب المارد الأحمر استقدامهم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي المصري خطابًا رسميًا لاتحاد الكرة، لإخطاره بطلب تعيين حكام أجانب لمواجهتي الأحمر أمام الزمالك وبيراميدز في بطولة الدوري.

المارد الأحمر يلاقي الفارس الأبيض في 30 من مارس المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ17.

بينما يواجه بيراميدز في 28 من فبراير المقبل، ضمن الجولة الـ25، بالدوري المصري الممتاز.

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وأكد مجلس القلعة الحمراء في خطابه على ضرورة أن يكون الحكام من أوروبا وأصحاب سير ذاتية ناصعة في البطولات القارية والعالمية.

الأهلي كان قد خسر لقاء الدور الأول أمام بيراميدز بثنائية مقابل هدف وحيد، بينما تم تأجيل لقاء الدور الأول أمام الأبيض.

ويعد بيراميدز هو الفريق الوحيد بالدوري الذي يستقدم حكامًا أجانب لكافة مبارياته، تتكفل خزينة النادي المقابل المادي لهم.

يذكر أن الزمالك يتصدر جدول الترتيب برصيد 42 نقطة من 17 مباراة، يليه بيراميدز بـ39 نقطة من 20 لقاء، ثم الأهلي بـ33 نقطة من 16 مباراة.