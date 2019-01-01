لجنة الحكام بالاتحاد المصري ترفض معاقبة الغندور

قرارات مثيرة للجدل في مباراة الأهلي ووادي دجلة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

رفضت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، اتخاذ قرار ضد الحكم أحمد الغندور، الذي أدار لقاء الأهلي ووادي دجلة ضمن منافسات الدوري.

وانتهت المباراة بفوز الأهلي على وادي دجلة، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، على ملعب "بترو سبورت".

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن عصام عبدالفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري ورئيس لجنة الحكام رفض عقاب الغندور.

وقام سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بتوجيه تصريحات قوية ضد الحكم بعد احتساب ركلة جزاء لوادي دجلة غير صحيحة حسب وجهة نظره.

وكانت لجنة الحكام قد قدمت مذكرة رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم ضد تصريحات سيد عبدالحفيظ، وما قام به عقب لقاء الأهلي ووادي دجلة.

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ومن المتوقع أن يتخذ الاتحاد المصري لكرة القدم قرارًا بشأن المذكرة المقدمة من لجنة الحكام ضد مدير الكرة بالنادي الأهلي خلال ساعات.