على مضض، أيد الإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل قرار إدارة نادي النصر السعودي، الخاص بفسخ عقد المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الفريق، مؤكدًا أنه يرفض القرار بقلبه ويؤيده بعقله.

فسخ عقد حمد الله:

وسط انشغال الجميع أمس الثلاثاء، بنهائي دوري أبطال آسيا، بين الهلال وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، تفاجأت الجماهير بإعلان العالمي فسخ عقد المهاجم المغربي، بشكل مفاجئ.

البيان الرسمي الصادر من إدارة مسلي آل معمر، لم يذكر الأسباب تحديدًا، إنما ذكر أنه لسبب قانوني مشروع. (طالع التفاصيل من هنا)

وسبق هذا الإعلان قيام اللاعب بحذف كل ما يتعلق بالعالمي من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وإلغاء متابعة النصر.

ما هي رسائل المريسل لحمد الله؟

المريسل كان أحد أكبر الداعمين للمهاجم المغربي في عز مشكلاته، وكان دائم المطالبة للجماهير بضرورة مساندته، حتى يستعيد مستواه.

لكن اليوم، اعترف المريسل بخطئه، وأكد أن استمرار من البداية أحد أكبر الأخطاء التي ارتكبها مجلس الإدارة.

وكتب المريسل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لنأنساك يا عبدالرزاق حمدالله، فقد كنت تشكل قوة لكثير منا، لكن أيضاً كنت مؤخراً ضعف لكثير منا، تحمل كل النصراويين اخطاءك و عاشوا على أطلال الموسم الاستثنائي لتعود كما كنت ، كنت تحاول، وفي محاولاتك كنت تجلد الخصوم و لكن جلدك كان باهتاً يا صديقي رغم أنه مؤلم لهم.

" لن أكذب، قرار إنهاء عقدك يا صديقي كان بمثابة خسارة بطولة، لكنك لم تساعد نفسك و تساعد الاخرين لتعود أنت كما كنت، كنا ننتظرك جميعاً، كنا ندافع عنك حتى في اخطاءك، كنا نقف معك على أمل تعود، لكن للأسف خسر النصر كثيراً مقابل كل ذلك، حتى رغباتك المتكررة بالرحيل كان مفترض أن تحسم ولكن".

وأضاف: "الامير خالد بن فهد كانت لديه رغبة برحيل عبدالرزاق حمدالله وإحضار لاعب أفضل منه كونه من وجهة نظره يرى أنه قدم كل ما لديه ولكن مسلي آل معمر وحسين عبدالغني كانا يعتقدان أنه ممكن يعود كما كان، وبالفعل استمر لرغبتهما، ولكن إتضح ان هذا اكبر خطأ إرتكباه للاسف الشديد.

"عبد الرزاق حمد الله كان هدافاً جلاد فأصبح هداف فقط، تحمله النصراويين و تحملت الاداره مشاكله الكثيرة لأنه الهداف التاريخي و لكنه تسبب في خسائر كثيييييييير من النقاط و المكتسبات ، بالقلب سأرفض رحيل عبدالرزاق حمدالله، بالعقل سأقول تأخر هذا القرار كثييييييييراً، لن أنساك حمد الله".

وواصل الإعلامي النصراوي: "ذات مرة أوصلت رسالة لعبدالرزاق حمدالله بعد كثير من الهاشتاقات التي تطلقها جماهير النصر التي تعلقت فيه و تريد التجديد له، ماذا ستقدم لهم لتقول لهم أنا عند حسن ظنكم و مطالبكم في مكانها !؟، للأسف كان يعجز عن ذلك مؤخراً

بل كانت مشاكله تزداد و كنت أدافع عنه و ربما كان هذا خطأ مني.

" بالقلب الادارة مخطئة برحيل حمدالله، بالعقل الادارة مخطئة بتأخرها بهذا القرار، و داعاً يا من جعلتني قوياً اعلامياً، لكنك أيضاً جعلتني أضعف مؤخراً، و هذا حال أغلب النصراويين، كانوا أقوياء في مواجهاتهم لأصدقائهم بسببك، و لكنهم ضعفوا فيها بسببك أيضاً، وداعاً يا صديقي، وداعاً".

واختتم: " أخيراً، صدق او لا تصدق 90% من مشاكل النصر كانت بسبب من نحب !!، نعم ، كانت بسبب حمدالله، اعلم ان هذا الحديث مؤلم ليس لكم فقط بل حتى لي، لأننا ننظر للموضوع بقلوبنا، لكنها الحقيقة، فحمدالله لم يراعيني و يراعيكم و كان يفكر في نفسه فقط للاسف الشديد، الأهم الأن من سيكون بديل حمدالله".

لن أنساك يا #عبدالرزاق_حمدالله

فقد كنت تشكل قوة لكثير منا

لكن أيضاً كنت مؤخراً ضعف لكثير منا

تحمل كل النصراويين اخطاءك و عاشوا على أطلال الموسم الاستثنائي لتعود كما كنت 💔

كنت تحاول

و في محاولاتك كنت تجلد الخصوم و لكن جلدك كان باهتاً يا صديقي رغم أنه مؤلم لهم 😔 pic.twitter.com/KkS4KqaIGJ — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) November 24, 2021

ما هو سبب رحيل حمد الله؟

في صباح يوم إعلان فسخ عقد اللاعب مع العالمي، كان قد أغضب الجماهير بسخريته من موعد المران الصباحي للفريق.

وظهر حمد الله في فيديو رفقة الثنائي وليد عبد الله وعبد الرحمن العبيد، مستنكرين بطريقة ساخرة إقامة تدريبات الفريق في التاسعة صباحًا، مطالبين بإقامتها في السادسة أو الثالثة صباحًا. (طالع التفاصيل من هنا)

البعض أكد أن هذا الفيديو هو سبب فسخ العقد، لكن صحيفة "البلاد"، كشفت عن سبب مغاير تمامًا.

وأكد "البلاد" أن تصرف حمد الله مع أحد إداريي النادي كان السبب وراء قرار الاستغناء عن المهاجم المغربي. (طالع التفاصيل من هنا)

ماذا قدم حمد الله مع النصر؟

المغربي انضم للعالمي في صيف عام 2018 قادمًا من الريان القطري، وكان من المفترض أن ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

وخلال هذه الفترة، مثل حمد الله النصر في 107 مباراة، سجل خلالها 112 هدفًا، وصنع 24 آخرين.

أما على مستوى البطولات، فحصد لقب الدوري 2019، ولقبي كأس الملك 2020 و2021.

وعلى مستوى الألقاب الفردية، حصل المغربي على جائزة هداف الدوري السعودي موسمين متتاليين، وفي موسمه الأول توج هدافًا تاريخيًا لموسم واحد بالدوري السعودي برصيد 34 هدفًا.

لكن منذ الموسم الماضي، بدأ اللاعب في افتعال عديد المشكلات والأزمات، وتوترت علاقته كثيرًا بجماهير ومسؤولي النادي.

اقرأ أيضًا..

ما بين "نهاية مستحقة" و"خسرنا نحن لا أنت" .. ردود فعل فسخ عقد حمدالله مع النصر

كشف عنه قبل أسبوع! .. إعلامي يُوضح سر فسخ عقد حمدالله مع النصر

"حمدالله ظاهرة وحقق ما فشل فيه ياسر القحطاني مع الهلال"