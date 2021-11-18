"حمدالله ظاهرة وحقق ما فشل فيه ياسر القحطاني مع الهلال"

يرى الإعلامي الرياضي تركي الحربي، أن النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر، استطاع أن يحقق ما لم يحققه ياسر القحطاني نجم نادي الهلال السابق.

حمد الله يعاني خلال الفترة الماضية من تراجع في مستواه، وهو الأمر الذي وضعه محل انتقادات من جانب جماهير ناديه، وذلك بسبب عدم ظهوره بالمستوى المنتظر منه.

الحربي قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية: "حمد الله ليس مثل أي لاعب، لأنه إذا لم يحقق لقب هداف الدوري السعودي تحدث مشكلة، لأن أكبر مشاكله هي تحقيقه للقب هداف الدوري في أول موسمين له مع الفريق".

الإعلامي الرياضي تابع: "ياسر القحطاني الهلال اشتراه من القادسية السعودي بمبلغ 25 مليون ريال، ومنذ 2005 حتى اعتزاله لم يحقق دوري أبطال آسيا، أو حتى لقب هداف الدوري السعودي".

واختتم الحربي تصريحاته قائلًا: "البعض يتحدث عن أزمة عبد الرزاق حمد الله ووليد الأحمد مدافع نادي الفيصلي، دون أن يذكر أنه ثبت براءة اللاعب المغربي، لماذا لا يتم ذكر هذا الأمر؟".

تركي الحربي: "حمدالله" ظاهرة تهديفية ولا يقارن بأحد.

الحصاد الرياضي ...@Turki_alharbi44 pic.twitter.com/hUtYuYD8Ng — برامج قناة 24 الرياضية (@sport_24tv) November 17, 2021

وكانت هناك أزمة بطلها عبد الرزاق حمد الله، بعد أن قام بوضع يده على وليد الأحمد مدافع الفيصلي في بطولة الدوري الموسم الماضي، ولكن تم تفسيرها بأنه كان يقصد حركة مشينة، ولكن لاعب الفيصلي أثبت براءة حمد الله وأنه لم يقصد شيئًا.

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يذكر أن حمد الله هو هداف نادي النصر في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسمي 2018-2019 و 2019-2020، ولكنه لم ينجح في الحفاظ على لقبه الموسم الماضي.