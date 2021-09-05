رسالة "كارتونية" غامضة من كومان تثير حيرة الإعلام!

رسالة غامضة من كومان ربما ترتبط بمستقبله مع برشلونة

رسالة مبهمة أرسلها، رونالد كومان، مدرب فريق برشلونة عبر احدى مواقع التواصل الاجتماعي تزامنًا مع تقارير تتحدث عن مستقبله مع النادي الكتالوني.

وقد أفادت تقارير مؤخرًا عن الشروط التي فرضتها إدارة البلوجرانا على الهولندي من أجل تجديد التعاقد واستمراه في قيادة الفريق.

ماذا فعل رونالدو كومان؟

نشر كومان عبر حسابه الرسمي على "تويتر" مقطع فيديو من المسلسل الكرتون الشهير "Peppa Pig" قبل أن يقوم بحذفها بعد لحظات من النشر.

ربما كانت إشارة من الهواندي على نواياه تجاه الفريق الكتالوني في الفترة الحالية.

ما هي الشروط التي فرضتها برشلونة على كومان؟

حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة وضعت ثلاثة شروط أساسية يجب على الهولندي الوفاء بها للاستمرار في النادي.

الشرط الأول هو الفوز بالألقاب، أما الشرط الثاني هو الالتزام بأسلوب اللعب (4-3-3)، فيما يتمثل الشرط الأخير في أن يمنح كومان الفرصة لبعض اللاعبين الشباب، من أجل إثبات جدارتهم بالمشاركة.

يذكر أن عقد كومان مع برشلونة يمتد حتى يونيو 2022، وستكون الأيام القليلة القادمة حاسمة في مستقبل كومان مع برشلونة، وإذا لم يقبل الهولندي شروط النادي من أجل التجديد سيكون الموسم الحالي هو الأخير له داخل النادي الكتالوني.

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